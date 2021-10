В соцсетях 15 октября распространилось видео, как страус бежит по Боомскому ущелью. На кадрах видно, как птица бегает по трассе, иногда прямо по встречной полосе, что мешает водителям. По данным ИА 24.kg, страуса вскоре поймали. Где содержался страус и куда он бежал — ещё неизвестно. В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области Turmush сообщили, что, предположительно, видео снято на территории Кеминского района Чуйской области. По данным УВД области, на территории Тонского района страусиных ферм нет. В пресс-службе УВД Чуйской области «Клоопу» сообщили, что из страусиных ферм в этой области «побегов страуса не было».

