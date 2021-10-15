Пресс-служба УВД города Ош 15 октября сообщила о задержании 25-летнего парня, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.

По версии следствия, задержанный познакомился с девочкой в одном из заведений в ночь с 11 на 12 октября. Затем он посадил ее в машину и изнасиловал угрожая ножом.

В УВД отметили, что судмедэкспертиза установила факт изнасилования девочки.

По решению суда, мужчину взяли под стражу до конца следствия. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Изнасилование». Расследование по делу продолжается. Издание 24.kg со ссылкой на УВД города сообщило, что задержанный ранее работал в областном УВД.