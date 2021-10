Пресс-служба президента сообщила, что 15 октября Садыр Жапаров в Бишкеке поучаствовал в благотворительном марафоне по сбору средств для запуска Реабилитационного центра для детей с инвалидностью «Алтын балалык». Центр находится в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. В пресс-служба сообщили, что Жапаров пожертвовал для центра 3 млн сомов. Президент Садыр Жапаров и глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Фото: Пресс-служба главы страны «Мы делаем это для наших детей, для наших граждан. Кроме того, мы можем принимать отдыхающих и пациентов со всего мира», — сказал Жапаров. Отмечается, что деньги выделили из резервного Фонда президента. Кроме президента, деньги для центра пожертвовала и Айгуль Жапарова — жена Садыра Жапарова. В пресс-службе президента сообщили, что она внесла 500 тысяч сомов от «имени семьи президента». На мероприятии президента также сказал, что открыть Реабилитационный центр планируют уже 1 июня 2022 года. Если же собранных средств с марафона не хватить, то деньги выделят из госбюджета. По плану, центр будет состоять из восьми блоков. Строительство Реабилитационного центра начали еще в 2000-х годах, тогда успели возвести стены, но работы приостановились в 2005 году. Сейчас один из блоков центра строит арабский благотворительный фонд, другой блок — «Кумтор Голд Компани». Центр для людей с ограниченными возможностями и детей «Алтын балалык» рассчитан на 500 пациентов. «Сейчас действуют два отделения. Открыто кардиохирургическое отделение, уже провели 5 операций. Кроме того, открыто аллергологическое отделение», — рассказал президент. Кроме семьи президента пожертвования в марафоне внес и беглый президент Аскар Акаев. Об этом сообщило издание Vesti.kg. По их информации Акаев пожертвовал 1 млн сомов. Сейчас Аскар Акаев находится в Москве. Туда он уехал сразу после того как лишился должности президента. Акаев возвращался в Кыргызстан только один раз, чтобы сотрудничать с Госкомитетом национальной безопасности по делу о коррупции на «Кумторе». Известно, что покойный сын Акаева — Айдар — живя в России имел дом в элитном районе к западу от Москвы, в районе «Рублевка» за 63 млн рублей.

