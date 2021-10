Турецкое информагентство Demirören News Agency (DHA) 13 октября сообщило, что похищенный турецкими спецслужбами, президент сети школ «Сапат» Орхан Инанды дал показания в суде Стамбула по уголовным делам. Похищенный Орхан Инанды Там он выступил в качестве свидетеля по делу некоего Шюкрю Йылдырыра, которого обвиняют в причастности к организации FETO и называют её лидером в Анкаре. По данным The Economist, DHA была известна своей критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Но в 2018 году, владельцем информагентства стала компания Demirören Group, глава которой близок к Эрдогану. Пытали в полиции По данным DHA, на слушаниях Инанды рассказал, что его пытали в отделении полиции перед судом. Однако, информагенство не уточняет перед каким судом. «Я не мог [указать на] обвиняемых. Даже не помню, что сказал. Свое заявление дал под пытками. Я не помню такого имени. Я знаю FETO как движение “Хизмет”. Я не считаю это террористической организацией», — сказал Инанды. В итоге суд постановил освободить Шюкрю Йылдырыра под домашний арест. По данным Boldmedya, Инанды до сих пор не может использовать правую руку из-за трёх переломов, полученных во время пыток со стороны турецких пресс-служб около 5 месяцев назад. Издание пишет, что кости руки Инанды без операции срослись неправильно. Что такое FETO? FETO — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». FETO связывают с движением «Гюленизм» или «Хизмет», которое возникло вокруг идей турецкого писателя и религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования (в более чем 140 странах функционируют примерно 1400 школ, открытых сторонниками движения) и в развитии межконфессионального диалога. Реджеп Эрдоган и Фетхуллах Гюлен The Economist отмечает, что ФЕТО характеризуют как «движение за мир, основывающееся на идеях пацифизма и предлагающего новый современный взгляд на ислам; концепция движения противостоит экстремистской направленности салафизма». Точное количество последователей Гюлена неизвестно, однако, согласно подсчетам разных источников, количество последователей варьируется от одного до восьми миллионов. В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями все учреждения, созданные Фетхуллахом Гюленом. Похищение Инанды Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол. Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны. По словам Эрдогана, Инанды захватила и доставила в Турцию Национальная разведывательная организация (MIT) страны. Он тогда сообщил, что в ходе спецоперации вместе с Инанды доставили более 100 человек из разных стран. Читать по теме: Одним видео: Как Турция вывозит из других стран учителей, якобы связанных с ФЕТО? Эрдоган сообщает, что турецкие спецслужбы доставили Орхана Инанды в Турцию 12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией. Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз позже рассказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает. «Это могла быть кыргызская милиция, сотрудники спецслужб или другая группа. […] Они завязали ему глаза сразу после того, как захватили. С завязанными глазами его везли на машине пять-шесть часов, а затем посадили в самолет. Он не знает, где его посадили в самолет: в Кыргызстане, в Казахстане или в Таджикистане. На следующий день после похищения он уже был в Турции», — сказал Йылмаз. Он также сообщил, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Прокуратура Анкары запросила для Инанды от 15 до 22,5 лет колонии. По данным информагентство «Анадолу», его обвиняют в «управлении вооруженной террористической организацией». Уголовные дела в Кыргызстане После похищение Орхана Инанды военная прокуратура Кыргызстана начала досудебное производство в отношении сотрудников Погранслужбы при ГКНБ, допустивших это. «На основе её обращения [адвокатессы Инанды Таалайгуль Токтакуновой] начато досудебное производство в отношении сотрудников Погранслужбы по статьям “Халатность” и “Нарушение правил несения пограничной службы”. Они зарегистрированы в ЕРПП и начато расследование», — сообщили тогда в Генпрокуратуре. Кроме того, в Кыргызстане начали уголовное дело по незаконной выдаче гражданства страны уроженцам Турции. Так, поэтому делу проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. Его обвинили в том, что он незаконно выдал паспорта Кыргызстана десяти турецким уроженцам, в том числе Орхану Инанды в 2016 году. Читать по теме: Дело о незаконной выдаче паспортов 10 уроженцам Турции передано в суд — ГУВД

