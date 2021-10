Кандидат в депутаты от партии «Альянс» Эмил Жамгырчиев признал, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере», но информацию о выплате 20 млн сомов опроверг. Об этом он сообщил в разговоре с изданием Vesti.kg. «По этому делу идет следствие, оно на стадии завершения. С обвинениями не согласен. Суд должен определить виновен я или нет. Я не оплачивал [государству] 20 млн сомов, в фабуле уголовного дела написано — “ущерба государству не наносил”. Поэтому о возмещении ущерба не может быть и речи», — сказал Жамгырчиев. Эмил Жамгырчиев обвиняется во взятке в размере $50 тысяч, когда он занимал должность заместителя руководителя Финансовой полиции. Вместе с ним обвиняемым по этому делу проходит бывший заместитель руководителя аппарата правительства Бакыт Калмуратов. Скандал разгорелся в 2019 году. Тогда, предприниматель Эмир Эмилканов обвинялся в контрабанде утиного мяса из Китая и заплатил Жамгырчиеву через Калмуратова крупную взятку, чтобы закрыть уголовное дело. Дело было не закрыто, и Эмилканов написал на Жамгырчиева и Калмуратова заявление в ГКНБ. После этого, Калмуратов был освобожден от занимаемой должности. А Жамгырчиев назвал высказывания бизнесмена «грязными сплетнями». В октябре 2020 года Жамгырчиев и Калмуратов были задержаны по подозрению «во взяточничестве в особо крупном размере» и были водворены в СИЗО ГКНБ. Но в феврале 2021 года Жамгырчиев был отпущен под домашний арест. Через два месяца суд отпустил под домашний арест и Калмуратова. На судебном заседании Эмир Эмилканов сказал, что подозреваемые выплатили ущерб в размере 27 млн сомов и у него нет претензий к ним. Судебные заседания по этому делу до сих пор продолжаются.

