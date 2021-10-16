Новым председателем Налоговой стал Алтынбек Абдувапов, который с июня был зампредом в том же ведомстве. С 2011 по июнь 2021 года он был начальником управления налоговых проверок.

Работу в госслужбе он начал в 2009 году, сменив должность директора центра оптики «Динь-Чинь» на завотдела в Минэкономе. В этом министерстве он проработал до 2011 года, в течение которого его назначали то начальником управления, то советником министра экономики — а потом перевели в налоговую.

Абдувапова коллективу представил глава кабмина Асылбек Жапаров — впрочем, будучи до этого назначения зампредом налоговой, новый глава с сотрудниками был знаком. Абдувапо вменил на этой должности Илияза Иманбетова, который теперь будет замминистра финансов.