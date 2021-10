UNDP поделилась кадрами с фотоловушек из природного парка Кан-Ачуу. Они в течение нескольких месяцев снимали различных животных, проживающих или проходивших по территории парка. «Увидеть снежного барса на территории Кан-Ачуу — большая редкость даже для местных егерей с большим стажем», — сообщает организация. Тем не менее барсы в кадр попали. По данным на июнь 2020 года, в мире осталось от 4 000 до 7 500 особей снежных барсов. В Кыргызстане их насчитывается от 300 до 350 особей, а по некоторым источникам их от 400 до 450. Несмотря на инициативы по спасению снежного барса, эксперты прогнозируют, что к 2040 году их мировая популяция сократится на 10% из-за ряда причины, в том числе уменьшения среды обитания. Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Всего в парке порядка 20 фотоловушек, в кадр которых попали семь видов животных, четыре из которых являются краснокнижными. Это рыси, куницы, горностаи, зайцы, лисы, улары и горные козлы. Ранее стало известно, что в Кыргызстане исчезла популяция краснокнижного джейрана. Джейраны — это парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Они занесены в красную книгу Кыргызстана, и охота на джейранов запрещена. Кроме Кыргызстана, ареал их обитания включает Казахстан, Узбекистан и Иран. Восстанавливать популяцию будут с помощью завоза джейранов из Казахстана. Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Порядка 12 краснокнижных видов уже оказались на грани исчезновения в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане. Часть из этих животных теряет места привычного обитания из-за хозяйственной деятельности людей. Парк Кан-Ачуу создали как раз для сохранения животных, находящихся под угрозой исчезновения. Всего на территории парка обитают 117 видов животных и произрастают более 340 видов растений. Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Фото: UNDP in the Kyrgyz Republic Дикобраз, лисица и снежный барс — редкие снимки горных обитателей Кыргызстана Снежный барс и священная птица улар на кадрах с фотоловушек Чон-Кемина Посмотрите на кыргызского солонгоя (а ещё тут фото барса, медведя и архаров)

