Рафаэль Физиев — известный в Кыргызстане боец смешанных единоборств, который выступает в легком весе в американской спортивной организации UFC.

14 октября он рассказал, что стал объектом травли, получил тысячи гневных сообщений и решил вместе с семьей покинуть Кыргызстан и не выступать под кыргызским флагом.

Его обращение вызвало резонанс и различные домыслы со стороны фанатов спорта, не знавших причины травли и самого факта преследования спортсмена в соцсетях. Поэтому 15 октября он снова сделал обращение и объяснил, что не искал повода для того, чтобы покинуть страну.

Комментарии с критикой в адрес Физиева продолжились. И спортсмен снова сделал заявление, попросив прощение у фанатов.

«Порой сказанное на эмоциях, в злости и по своей несдержанности уже не вернешь. Но все же информационная война проведена на высшем уровне, все грамотно перевернули, выдумали про какие-то деньги, какой-то подкуп другой страной, что я хочу получить убежище в Америке и многое другое и сделали меня врагом! У реально искренних людей, для которых было важно то, что я выступаю под флагом Кыргызстана, вне зависимости от моего вероисповедания и нации, я прошу прощения за то, что не оправдал ваших ожиданий и поддался эмоциям! И естественно, я понимаю, что порой поздно просить прощения», — сказал он.

Травля в сети

Недавно Физиев впервые вошел в топ-15 бойцов UFC в легком весе, заняв 14 строчку в рейтинге. Он популярный кыргызский спортсмен с более, чем 300 тысячами подписчиков.

Хотя Физиев не стал углубляться в детали того из-за чего именно началась травля в отношении него, ранее в сети появилось видео выступления экс-муфтия Кыргызстана Максатбека Токтомушева, где он критикует видео в инстаграме Физиева, который посетил мечеть «Имама Али» в городе Эн-Наджаф. Физиев хвалил красоту мечети и рассказывал, что испытал невероятные чувства, посетив ее. Он также сказал, что людям стоит на нее посмотреть.

По мнению Толомушева, тот факт, что спортсмен посетил мусульманскую шиитскую мечеть (в Кыргызстане придерживаются ислама сунитского толка) и призвал посетить ее других людей, может привести к межрелигиозным разногласиям.

Экс-муфтий заявил, что «неправильно делать такие призывы». После этого в отношении спортсмена началась травля. По его словам, угрозы получала даже его супруга. Физиев расценил это, как угрозы со стороны муфтията — вероятно, из-за фигуры экс-муфтия Толомушева. Но муфтият отрицает причастность к угрозам или высказыванию Толомушева.

Объяснение Физиева и его желание покинуть Кыргызстан люди восприняли по-разному. Часть аудитории стала критично высказываться в его адрес, и, по сути, присоединилась к травле, придумывая альтернативные причины его отказа выступать под кыргызским флагом.