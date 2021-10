Генпрокуратура выявила факт подделки документов во время досудебных производств. Прокурорская проверка установила, что в ОВД Сокулукского района Чуйской области вносили ложные сведения в официальные документы. Генпрокуратура сообщает, что милиционеры не проводили следственных действий и незаконно прекратили досудебные производства по ряду уголовных дел. Сделано это было ради “представления мнимого благополучия своей работы” — ради повышения эффективности и увеличения показателей работы. Для примера генпрокуратура привела досудебное производство 2019 года по делу о краже телефона. Досудебное производство начали 26 октября 2019 года, а 27 марта 2021 года дело прекратили — для этого создали поддельное встречное заявление со стороны потерпевшего. Также подделали протокол его допроса. “Выявлены и другие факты фальсификации должностными лицами ОВД Сокулукского района заявлений потерпевших лиц о прекращении дел, по итогам рассмотрения которых материалы досудебных производств были незаконно прекращены”, — сообщает генпрокуратура. Действия милиционеров ОВД Сокулукского района зафиксированы в реестре преступления по статьям “Злоупотребление положением” и “Фальсификация доказательств”.

