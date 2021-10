Минздрав сообщил о троих кыргызстанцах, скончавшихся за минувшие сутки от коронавируса. Министерство утверждает, что умершие не были вакцинированы. Общее число скончавшихся от коронавируса кыргызстанцев за все время пандемии по статистике Минздрава достигло 2632 случаев. За сутки вирус подтвердили у 94 человек. 44 новых заражения зафиксированы в Бишкеке, 31 в Чуйской области, 10 в Иссык-Кульской. Пять заражений в Джалал-Абадской области, три в Оше, один в Таласской области. В Ошской, Нарынской и Баткенской областях заражений за сутки не зафиксировано. Общее число заражений за пандемию достигло 179 755 случаев. За сутки были выписаны из больниц по выздоровлению 77 человек, продолжают получать лечение в стационарах 503 пациента. Всего за время пандемии выздоровели и были выписаны из больниц 174 578 человек. За прошедшие сутки вакцину получили 12 018 человек, из них 6 324 первую дозу и 5 694 вторую.

