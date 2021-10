Кыргызстанец Александр Волкодав прошел слепое прослушивание шоу «Голос». Он спел песню Supergirl группы Reamonn. К нему повернулись наставники проекта Александр Градский и Пелагея. Волкодав выбрал команду Пелагеи. Он также рассказал, что ему 32 года и он из Бишкека. Он сказал, что мечтал об участии в проекте, и ему снилось, что он попадет в команду Пелагеи. Волкодав не первый кыргызстанец, участвовавшие в этом музыкальном проекте. Кыргызский певец Кайрат Примбердиев дошел до финала в 2016 году и занял третье место. Кайрат Примбердиев взял третье место в финале шоу «Голос»

