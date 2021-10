УВД Таласской области сообщило о крупной аварии на трассе Суусамыр-Талас. Авария произошла около полуночи 15 октября, когда Honda Stepwgn выехала на встречную и столкнулась с грузовиком DAF. Водитель минивена и все его пассажиры — восемь человек — скончались. Самому младшему пассажиру было всего 12 лет. В день аварии минивен вез пассажиров из Таласа в Бишкек. Таласская милиция начала следствие по факту смерти людей.

