Фото: Наццентр по предупреждению пыток

Узгенский пенсионер обратился в Наццентр по предупреждению пыток и рассказал об угрозах сексуальными насилием и избиении со стороны милиции. Мужчина рассказал, что 5 октября его вызвали на допрос по делу об избиении до смерти. Убитый был соседом пенсионера.

«Когда меня начали бить, я спросил: «За что вы меня бьете? Мне 60 лет. Перестаньте». Но эти люди не остановились. Они били в область печени, по ногам и голове, требуя, чтобы я сознался в убийстве соседа. Потом один из них принес дубинку и презерватив и пригрозил сексуальным насилием. С меня сняли штаны. Я сидел на полу, плакал и просил это прекратить», — цитирует Наццентр пострадавшего мужчину.

Также он рассказал, что милиция неправомерно провела обыск в его доме и 15 раз заставляла переписывать объяснительную. После оперативник предложил переоформить на него автомобиль в обмен на прекращение уголовного дела. Пострадавший — 60-летний мужчина — сказал, что милиция издевалась над ним до утра 6 октября, после чего отпустила.

Наццентр по предупреждению пыток обратился в прокуратуру Ошской области с жалобой избитого мужчины. МВД Ошской области оказалось недоступным для комментариев.

Пытки в Кыргызстане

Последний резонансный случай пыток со стороны милиции, который привел хоть к какой то ответственности милиционеров, касался истязаний подростков из Кызыл-Кии. В декабре 2013 года в Баткенской области трое подростков стали подозреваемыми по делу об убийстве из-за того, что вызвали скорую для мужчины с ножевым ранением, лежавшего посреди улицы.

Милиционеры ОВД города Кызыл-Кия добивались от них признательных показаний. С 3 по 5 декабря они истязали их, используя электрошокер, и угрожали убийством. Потом родственники и друзья подростков обратились в прокуратуру.

Только в 2021 году Первомайский районный суд Бишкека частично удовлетворил иск в интересах трех жертв пыток со стороны милиционеров. При этом самих милиционеров сначала осудили — в 2014 году — а затем оправдали. По сути они остались безнаказанными за истязание над детьми.

В декабре 2019 года в ошской милиции скончался 26-летний задержанный — была озвучена версия, что его пытали. ГКНБ должен был выяснить, имели ли место пытки — сам факт смерти не вызвал резонанса, поэтому не привел к хотя бы попытке перемен в МВД.

Даже если факт пыток доказан, милиционеров крайне редко призывают к ответственности за противоправные действия. Тем не менее прецеденты, когда сотрудников МВД осуждали на реальные сроки за пытки, были.