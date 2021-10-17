381 человек хочет участвовать в выборах от одномандатных округов и только 31 из них — это женщины. Рассказываем, кто они и по каким округам проходят.
- Коңурбаева Айгуль Казыбековна баллотируется от Базар-Коргонского округа №15.
- Камиль кызы Гузель баллотируется от Свердловского округа №29. Она преподавательница КНУ на юрфаке.
- Саяк кызы Элзат баллотируется от Нарынского округа №33. Упоминалась в СМИ как сторонница экс-премьера Омурбека Бабанова. В 2019 году участвовала в пресс-конференции нарынцев, которые призывали Бабанова вернуться в Кыргызстан. В 2020 году упоминалась как кандидатка «Республики», есть на общих фото партии. Известно, что по образованию она преподавательница.
- Усупбекова Анаркул Мырзабековна выдвинулась от Ленинского округа №26.
- Малдыбаева Салиман Жанузаковна выдвигается от Иссык-Кульского округа №36. Упоминалась в списке партии президента Садыра Жапарова «Мекенчил» в 2020 году и в списке «Ата-Журт Кыргызстан» в 2021 году — эту партию связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.
- Самудинова Айнагуль баллотируется от Кочкорского округа №32. Известно, что она юристка. На сайте Минюста Айнагуль Самудинова указана как директриса организации «АК-Өргө-Кут-Белек».
- Муса кызы Алина баллотируется от Ак-Сууйского округа №35. Профессорка МУК, проректорка по учебно-административной работе Международной Школы Медицины. Выпускница КНУ, МУК, проходила языковую стажировку в корейском университете Кен-Хи.
- Садыкова Эркеайым Гульбаевна участвует в выборах от Кадамжайского округа №3. Работает нотариусом в Бишкеке.
- Карымшакова Гүлүйпа Өмүрзаковна баллотируется от Сокулукского округа №24.
- Абдраманова Эркингуль Абыловна выдвигается от Первомайского округа №27. В базе минюста указана как директриса аудиторской компании «Золотой лист».
- Мавлянова Махабат Эргешовна баллотируется от Кок-Жарского округа №4. Персона она известная, депутатка шестого созыва от партии «Республика – Ата Журт». Та самая депутатка, что требовала от невест одеваться скромнее. Годом ранее баллотировалась в парламент от «Биримдик» — партии, которую связывали с кланом Жээнбековых.
В 2018 году 24.kg выяснило, что Махабат Мавлянова владеет компанией, которая организует тотализаторы.
Мавлянова любит напоминать, что пришла в парламент из бизнеса. Factcheck.kg в том же 2018 году выяснил, что Мавлянова учредительница или соучредительница связанных со строительством компаний «Goldencom» («Голденком»), «Жети Казына», «Энерго-МБЛ», «МЖА-Групп», ОсОО «Азия Голд Билдинг», «ММБ и Компани», «URBAN DESIGN and PROJECT» (UDP) (УРБАН ДИЗАЙН энд ПРОЕКТ) (УДП), «Алашан плюс».
При этом ОсОО «Азия Голд Билдинг», «URBAN DESIGN and PROJECT» (UDP) (УРБАН ДИЗАЙН энд ПРОЕКТ) (УДП), «ММБ и Компани» связаны также с олигархом Бозуланом Мамазаимовым. Он известен по игорному бизнесу, и часть его бизнес-проектов тоже связана с Мавляновой. Издание Kaktus. Media упоминает олигарха как бывшего супруга депутатки. Общие проекты Мамазаимова и Мавляновой назывались казино «Мэри Клуб» и Maryotel, кроме того Мэри — имя дочери Махабат Мавляновой. Известно, что Мэри Бозуланова живет в США, училась в Швейцарии.
В 2014 году в интервью изданию Femme она упоминала развод и говорила, что женщины должны надеяться на себя.
«Надеяться только на мужа, на мужчину, это абсолютно не правильный подход к жизни. Сейчас столько одиноких женщин с детьми, которые не способны зарабатывать деньги. Сейчас у большинства мужчин нет былой морально-нравственной ценности. Они без всякого угрызения совести могут уйти к молоденькой жене», — говорила она.
Официально с 2000 по 2009 год она была учредительницей ОсОО «МАБ-Ула», ОсОО «МБ-Компани», ОсОО «Аида Компани», ОсОО «Мэри-Клуб», ОсОО «Капитал-Групп», а с 2010 по 2015 — «Жаннат Компани», ОсОО «МЖА Групп», ОсОО «Мега-МБЛ» и общественного фонда «Жети Казына».
- Маманова Розакан Султановна баллотируется от Кадамжайского округа №3. В 2019 году грозила самосожжением у Белого дома из-за избиения со стороны милиции. МВД же настаивало, что на женщину не нападали, а сама она подозревается в мошенничестве.
- Ибраимова Атыркул Сыйдалиевна баллотируется от Московского округа №23. Известно, что она предпринимательница. На выборах 2020 года числилась в составе партии «Кыргызстан».
- Абдыжапарова Нурбюбю Маатмусаевна баллотируется от Базар-Коргонского округа №15. Всходит в общественный совет Минсельхоза, в базе минюста указана как директриса компании «Каухар Апа», которая производит верхнюю одежду.
- Исираилова Анара Усонбековна баллотируется от Аламединского округа №25.
- Маматалиева Өмүркан Турсуналиевна выдвигается от Кадамжайского округа №3.
- Абдираимова Назгул Назыровна баллотируется в Лейлекском округе №1. Сотрудница Соцфонда в Сулюкте. Выдвигалась в сулюктинский горкенеш от «Өнүгүү-прогресс».
- Алымбубаева Зулайка Бекатовна выдвигается в Ошском округе №7.
- Мамытова Назгуль Туратбековна баллотируется в Иссык-Кульском округе №36. Входила в СДПК. На сайте минюста указана как директриса компании «БАЯН-КЫРЧЫН», оказывающей услуги СМИ. Известно, что компания выпускает газету «Ачык Саясат Плюс». Мамытова также упоминается как главред данной газеты.
- Алтыбаева Айнуру Тойчиевна баллотируется от Ошского округа №7. Депутатка шестого созыва. Айнуру Алтыбаева работала в парламенте консультантом, а при пятом созыве в 2010 году была избрана депутаткой, пройдя в Жогорку Кенеш с «Ар Намыс». В 2015 году она стала депутаткой шестого созыва, пройдя в парламент от СДПК.
На последних выборах в парламент — тех, результат которых был аннулирован после акций протеста в октябре 2020 года — она баллотировалась от провластной партии «Биримдик».
Она запомнилась тем, что призывала кыргызстанцев скинуться и заплатить госдолг Кыргызстана перед Китаем, предлагала вернуться к двухпалатному парламенту,
В 2021 году она продвигает антитабачный закон и просила ОТРК в прайм-тайм показывать ролики о недопустимости похищения женщин для принуждения к браку. Также она была одной из инициаторок поправок «О внесении изменений в Трудовой кодекс», созданных для защиты права работника на личную неприкосновенность, и для обеспечения защиты работника от домогательства в сфере трудовых правоотношений.
- Иманкожоева Эркингуль Бекбачовна выдвигается от Жети-Огузского округа №34. Была депутаткой пятого созыва от СДПК.
Требовала конфискации имущества первого беглого президента Кыргызстана Аскара Акаева, когда тот в 2021 году прибыв в страну для дачи показаний по руднику Кумтор.
Кроме того Эркингуль Иманкожоева — адвокатесса, представляющая интересы жителей села Барскоон, пострадавшим от попадания цианида в реку после аварии грузовика «Кумтор Оперейтинг Компани» в 2005 году.
- Джумабекова Акылсайра Кадыралиевна баллотируется от Ак-Сууского округа №35. В 2016 году была вице-мэром Каракола, депутаткой горкенеша. В базе минюста указана как директриса детского дома «Ирада».
- Клипачева Елена Сергеевна баллотируется от Первомайского округа №27. Пыталась участвовать в последних выборах президента, адвокатесса.
- Акматова Динара Асанкуловна выдвигается в Иссык-Кульском округе №36. Первая заместительница акима Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Стипендиатка Фонда Ханнса Зайделя.
- Эшенкулова Кулжамал Буланбековна баллотируется в Аламединском округе №25.
- Омолдошова Айжан Рыскуловна выдвинулась в Кочкорском округе №32.
- Ниязалиева Дамира Абаскановна баллотируется от Кочкорского округа №31. Бывшая вице-премьерка, депутатка пятого созыва парламента. Была и.о. главы минздрава при Временном правительстве. В базе минюста упомянута как директриса фармкомпании «Аманат». На прошлых выборах пыталась пройти в парламент в составе партии «Кыргызстан».
- Супатаева Альфира Илиясовна баллотируется в Ак-Аууйском округе №35.
В 2019 году была главной специалисткой отдела перевода, терминологии, рекламы и информационной работы Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики. Была №176 в списке партии «Ата Мекен».
- Мамбеталиева Анара Хамзаевна баллотируется в Иссык-Кульском округе №36. Она экс-прессек Госэкотехинспекции, известна благодаря одиночному пикету у дверей руководства из-за коррупции на службе. Была уволена после пикета, получала угрозы, из-за резонанса восстановлена в должности. Руководство пыталось обвинить ее в хищении после увольнения, она же в ответ записала видеообращение к властям о коррупции в инспекции.
- Аджибаева Жаңыл Бейшеновна баллотируется от Иссык-Кульского округа №36. Баллотировалась в БГК от «Партии Зеленых Кыргызстана». Указана в минюсте как директриса благотворительной организации «Ажы Айымдар».
- Абдрахматова Атыр Болотбековна баллотируется от Жети-Огизского округа №34. Бывшая член ЦИК, сложила свои полномочия в октябре 2020 года. Во время прошлогодних выборов не раз спорила с коллегами из-за их отношения к нарушениями, а сложив полномочия сказала, что ЦИК не приняла меры по фактам подкупа голосов и использования админресурса, не утвердила границы избирательных участков и прикрывала бездействие правоохранительных органов под разными предлогами.
До выборов Атыр Абдрахматова перед коллегами поднимала вопрос о форме № 2, обнаружив колоссальную перерегистрацию кыргызстанцев, и настаивала на том, что необходимо рассмотреть вопрос о границах избирательных участков.
- Лилиенталь Юлия Викторовна баллотируется в Сузакском округе №13. Пыталась баллотироваться на последних выборах президента. В 2019 году аккаунт с таким именем опубликовал разоблачающее видео о попытке очернения экс-замглавы мВД Курсана Асанова после того, как он добился сдачи бывшего президента Алмазбека Атамбаева при штурме его резиденции.
Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов. Из них только 18 мест достанется женщинам. Сами депутаты будут избираться по сроком на пять лет.
Выборы в парламент будут проводиться по смешанной избирательной системе. 54 парламентариев избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.