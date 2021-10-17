В 2018 году 24.kg выяснило, что Махабат Мавлянова владеет компанией, которая организует тотализаторы.

Мавлянова любит напоминать, что пришла в парламент из бизнеса. Factcheck.kg в том же 2018 году выяснил, что Мавлянова учредительница или соучредительница связанных со строительством компаний «Goldencom» («Голденком»), «Жети Казына», «Энерго-МБЛ», «МЖА-Групп», ОсОО «Азия Голд Билдинг», «ММБ и Компани», «URBAN DESIGN and PROJECT» (UDP) (УРБАН ДИЗАЙН энд ПРОЕКТ) (УДП), «Алашан плюс».

При этом ОсОО «Азия Голд Билдинг», «URBAN DESIGN and PROJECT» (UDP) (УРБАН ДИЗАЙН энд ПРОЕКТ) (УДП), «ММБ и Компани» связаны также с олигархом Бозуланом Мамазаимовым. Он известен по игорному бизнесу, и часть его бизнес-проектов тоже связана с Мавляновой. Издание Kaktus. Media упоминает олигарха как бывшего супруга депутатки. Общие проекты Мамазаимова и Мавляновой назывались казино «Мэри Клуб» и Maryotel, кроме того Мэри — имя дочери Махабат Мавляновой. Известно, что Мэри Бозуланова живет в США, училась в Швейцарии.

В 2014 году в интервью изданию Femme она упоминала развод и говорила, что женщины должны надеяться на себя.

«Надеяться только на мужа, на мужчину, это абсолютно не правильный подход к жизни. Сейчас столько одиноких женщин с детьми, которые не способны зарабатывать деньги. Сейчас у большинства мужчин нет былой морально-нравственной ценности. Они без всякого угрызения совести могут уйти к молоденькой жене», — говорила она.

Официально с 2000 по 2009 год она была учредительницей ОсОО «МАБ-Ула», ОсОО «МБ-Компани», ОсОО «Аида Компани», ОсОО «Мэри-Клуб», ОсОО «Капитал-Групп», а с 2010 по 2015 — «Жаннат Компани», ОсОО «МЖА Групп», ОсОО «Мега-МБЛ» и общественного фонда «Жети Казына».

