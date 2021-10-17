Списанные автобусы соседствуют с действующими / Фото: Алексей Журавлев для Kloop.kg

Материал подготовлен в рамках инициативы Peshcom

С 1 ноября в Бишкеке поднимутся цены за проезд в общественном транспорте. В Управлении городского транспорта уверяют, что повышение тарифов позволит привлекать частных инвесторов, увеличится подвижной состав, общественный транспорт будет распределен по всему городу, а качество обслуживания населения вырастет.

Однако в городе до сих пор нет единой транспортной системы. Сейчас в столице курсируют целых пять видов городского транспорта: частные маршрутки, маршрутки, работающие на мэрию, муниципальные автобусы и троллейбусы, частные автобусы «Шыдыр Жол Кей Джи» и частные автобусы «Эко пассажирские перевозки».

Несмотря на такое разнообразие, транспорта в городе не хватает. Что говорят официальные данные?

Нехватка общественного транспорта

Официальные данные о количестве маршруток в городе разнятся. 28 сентября глава Управления городского транспорта Максат Нусувалиев на заседании Бишкекского горкенеша сообщил, что сейчас на линии выходит всего 650 маршруток. А 15 октября, в интервью «24.kg», он сказал, что курсирует около 1590 маршруток.

Так или иначе, за четыре года их число сократилось более, чем в два раза — в 2017 по городу ездило свыше четырех тысяч маршруток.

Количество муниципальных автобусов также сократилось. Если на конец 2019 года на линии ежедневно выходило около 137, то сейчас выезжают всего 85-95 автобусов.

Это связано с тем, что в последние годы новые автобусы завозили всего пару раз, и они просто заменяли старые «тюлеевские». Их общее число на дорогах не увеличилось.

Троллейбусы — единственный муниципальный транспорт, которого, по официальным данным, стало больше. В 2018 году на линии выходило всего 100 троллейбусов, а сейчас курсирует около 130.

Но если закупать автобусы мэрия планирует, то о новых троллейбусах и новых маршрутах речи не идет. «Прокладывать новые линии дороже, чем закупать автобусы на газе», — говорят в мэрии.

В 2021 году на улицах города появились и новые автобусы, которые принадлежат компании «Эко пассажирские перевозки». По данным Управления городского транспорта, из 210 завезенных автобусов работают только 90. Остальные не могут выйти на линии, потому что не хватает водителей. Но несмотря на это, до конца года компания должна завести еще 350 таких автобусов.

Троллейбус

О чем говорят эти данные?

По словам начальника управления городского транспорта, сегодня в городе курсирует около 1900 единиц всех видов общественного транспорта, при том, что должно быть 2400.

Нехватка городского транспорта отражается на качестве пассажироперевозок, времени ожидания и переполненности.

Сами чиновники неоднократно заявляли, что городу нужно, как минимум, 1300-1500 автобусов и троллейбусов для комфортного передвижения горожан и сокращения числа маршруток. Сейчас, вместе с новыми частными автобусами, их чуть больше 300.

Разрозненность в общественном транспорте не позволяет городским властям полноценно следить за качеством оказания услуг пассажироперевозок. Это же мешает везде ввести систему единой оплаты «Тулпар».

Одним из следствий нехватки и недостатков общественного транспорта становится вынужденная автомобилизация. Сейчас в Бишкеке около полумиллиона машин на миллион жителей. Они занимают примерно одну седьмую часть города. При том, что Фрунзе был рассчитан всего на 40 тысяч автомобилей.