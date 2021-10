Не стало еще двух кыргызстанцев, скончавшихся от коронавируса. По информации Минздрава, умершие не были вакцинированы от COVID-19. За сутки вирус подтвердили у 70 новых зараженных. 39 из них в Бишкеке, 12 в Иссык-Кульской области и восьми в Чуйской области. Четыре новых зараженных в Таласской области, три и два в Ошской области и Оше, еще два — в Нарынской области. В Джалал-Абадской и Баткенской областях новых зараженных нет. За сутки были выписаны из больниц по выздоровлению 69 человек, в стационарах продолжают получать лечение 536 человек. За прошедшие сутки вакцину получили 7 197 человек, из них 4 075 первую дозу и 3 122 вторую. Общее число заражений за пандемию достигло 179 845 случаев, из которых выздоровели 174 646, а скончались 2 634 человека.

