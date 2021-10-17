Не стало поэтессы Майрамкан Абылкасымовой — о ее смерти на 85 году жизни сообщил минкульт. Прощание с Абылкасымовой состоится 18 октября в театре оперы и балета в Бишкеке в 10 часов.
Майрамкан Абылкасымова родилась 7 ноября 1936 года в Кемине, в селе Алмалуу. Вот что она писала о родных местах:
Аил мой милый…
Дикая природа.
Неновый дом от гор невдалеке,
мой добрый дом, хранящий сказки рода,
где дым над крышей в сладком завитке,
где можно от восхода до захода
играть на камышовом чердаке…
После окончания школы и института имени Владимира Маяковского (сейчас — имени Ишеналы Арабаева) она работала в газете «Ленин жолу», заведовала в течение 20 лет отделом поэзии в литературном журнале «Ала-Тоо» и была редакторкой издания «Асылзат». Своими мастерами поэзии она считала Аалы Токомбаева и Алыкула Осмонова. Ее начали публиковать в 1952 году, а стихотворения переводили на разные языки.
Ее супругом был переводчик Сагын Наматбаев. Она рассказывала в интервью, как писатель Василий Шукшин подарил ей свою книгу при знакомстве — его работы так понравились Наматбаеву, что он перевел его книги на кыргызский язык. У пары литераторов есть дочь — известная журналистка Толкун Наматбаева.
За свой вклад в развитие литературы и поэзии в Кыргызстане Абылкасымову признали народной поэтессой, она получала ордена и награды.
«Светлый образ Майрамкан Абылкасымовой, талантливого поэта, яркого разностороннего человека, навсегда останется в сердцах наших людей», — так о ней отзываются в некрологе на сайте президента.
Мне бы в тишь окунуться и в озере взгляд
Утопить и прислушаться к струям течений,
Мне настроить бы душу на ласковый лад,
Чем природа наполнена в час предвечерний;
Мне б прислушаться к шороху, там, в камышах,
Где закат разбросал свои перья, как в пуще…
Но веселый мой спутник, смешной Раушан,
Вдруг приемник врубил на волне вопиющей.
И, вздохнув, я бесцельно пошла на закат
Вслед за отблеском солнца, упавшего в воду,
Меж лопаток, как дробь, ощущая заряд
Мощной музыки, насмерть глушащей природу.
И пришла я на берег, затянутый мхом,
Что затмил бы восточных шелков переливы,
Где склонились, как будто сраженные сном,
Серебристые ветви стареющей ивы.
Там, над отмелью, ставшей прудом-беглецом,
Тишина, словно музыка, звоном струилась,
И слоилась,
И я, запрокинув лицо,
Первых звезд ожидала, как высшую милость…
О бездонный мой мир, за какие грехи
Отлучаешь ты нас от своей круговерти?
Нам роняешь, в себя не вмещая, стихи –
Дар бессмертный для тех, кто зависит от смерти…
Мои горы, поляна, озера мои!
До меня вы прекрасными были – и после,
Распрощавшись со мной, отлучив от любви,
Обласкаете новых, что тоже – лишь гости…
Как хотела б я слиться с тобою навек,
О природа родная!..
Пустые мечтанья.
Не случайно мне брат – Раушан, человек,
Тот, что джаз предпочел этой музыке тайны…
Но и в жизни короткой моей иногда
Мне дарует природа предвечное счастье:
Птичьей трелью рассыплется в лунных садах,
Грусть мою размыкая на зыбкие части,
Или бабочкой вспыхнет пред взором моим,
Что – с испугу шарахнувшись, — расхохочусь я…
Невесомо, незримо, нестойко, как дым,
В нас, невечных, живут эти вечные чувства.
Это крылья поэта, хрупки и легки –
Словно тень от ветвей на воде серебристой…
Шепчет озеро прямо мне в душу стихи
И срываются с неба кометы, как листья…