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Не стало поэтессы Майрамкан Абылкасымовой — о ее смерти на 85 году жизни сообщил минкульт. Прощание с Абылкасымовой состоится 18 октября в театре оперы и балета в Бишкеке в 10 часов.



Майрамкан Абылкасымова родилась 7 ноября 1936 года в Кемине, в селе Алмалуу. Вот что она писала о родных местах:

Аил мой милый…

Дикая природа.

Неновый дом от гор невдалеке,

мой добрый дом, хранящий сказки рода,

где дым над крышей в сладком завитке,

где можно от восхода до захода

играть на камышовом чердаке…

После окончания школы и института имени Владимира Маяковского (сейчас — имени Ишеналы Арабаева) она работала в газете «Ленин жолу», заведовала в течение 20 лет отделом поэзии в литературном журнале «Ала-Тоо» и была редакторкой издания «Асылзат». Своими мастерами поэзии она считала Аалы Токомбаева и Алыкула Осмонова. Ее начали публиковать в 1952 году, а стихотворения переводили на разные языки.

Ее супругом был переводчик Сагын Наматбаев. Она рассказывала в интервью, как писатель Василий Шукшин подарил ей свою книгу при знакомстве — его работы так понравились Наматбаеву, что он перевел его книги на кыргызский язык. У пары литераторов есть дочь — известная журналистка Толкун Наматбаева.

За свой вклад в развитие литературы и поэзии в Кыргызстане Абылкасымову признали народной поэтессой, она получала ордена и награды.

«Светлый образ Майрамкан Абылкасымовой, талантливого поэта, яркого разностороннего человека, навсегда останется в сердцах наших людей», — так о ней отзываются в некрологе на сайте президента.

Майрамкан Абылкасымова:

Мне бы в тишь окунуться и в озере взгляд

Утопить и прислушаться к струям течений,

Мне настроить бы душу на ласковый лад,

Чем природа наполнена в час предвечерний;

Мне б прислушаться к шороху, там, в камышах,

Где закат разбросал свои перья, как в пуще…

Но веселый мой спутник, смешной Раушан,

Вдруг приемник врубил на волне вопиющей.

И, вздохнув, я бесцельно пошла на закат

Вслед за отблеском солнца, упавшего в воду,

Меж лопаток, как дробь, ощущая заряд

Мощной музыки, насмерть глушащей природу.

И пришла я на берег, затянутый мхом,

Что затмил бы восточных шелков переливы,

Где склонились, как будто сраженные сном,

Серебристые ветви стареющей ивы.

Там, над отмелью, ставшей прудом-беглецом,

Тишина, словно музыка, звоном струилась,

И слоилась,

И я, запрокинув лицо,

Первых звезд ожидала, как высшую милость…

О бездонный мой мир, за какие грехи

Отлучаешь ты нас от своей круговерти?

Нам роняешь, в себя не вмещая, стихи –

Дар бессмертный для тех, кто зависит от смерти…

Мои горы, поляна, озера мои!

До меня вы прекрасными были – и после,

Распрощавшись со мной, отлучив от любви,

Обласкаете новых, что тоже – лишь гости…

Как хотела б я слиться с тобою навек,

О природа родная!..

Пустые мечтанья.

Не случайно мне брат – Раушан, человек,

Тот, что джаз предпочел этой музыке тайны…

Но и в жизни короткой моей иногда

Мне дарует природа предвечное счастье:

Птичьей трелью рассыплется в лунных садах,

Грусть мою размыкая на зыбкие части,

Или бабочкой вспыхнет пред взором моим,

Что – с испугу шарахнувшись, — расхохочусь я…

Невесомо, незримо, нестойко, как дым,

В нас, невечных, живут эти вечные чувства.

Это крылья поэта, хрупки и легки –

Словно тень от ветвей на воде серебристой…

Шепчет озеро прямо мне в душу стихи

И срываются с неба кометы, как листья…