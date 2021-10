Политик Омурбек Текебаев и замглавы кабмина Эдиль Байсалов Что случилось? В эфире программы «Азаттык» 13 октября произошла перепалка между лидером партии «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым и замглавой кабинета министров Эдилем Байсаловым. Тогда Байсалов заявил, что после формирования нового парламента кабмин будет работать только с теми, «кто будет поддерживать политику президента». «Нам сейчас не важно мнение всех 90 депутатов. Мы не будем бегать за каждым депутатом, будем работать с 45 или 50 депутатами. Они будут принимать наши законы. Остальные [депутаты], я скажу, даже если будут возражать и топать ногами, нас [кабмин] это не будет волновать. Вы не сможете нас отвлечь. Мы не будем ждать вашего одобрения. Мы пойдём по пути развития», — заявил Байсалов. В ответ Текебаев назвал слова Байсалова, «режимом, который называется “что хочу, то и ворочу”». Он подчеркнул, что «сегодняшнее меньшинство в будущем превратится в большинство». «Где Сооронбай [Жээнбеков], который говорил, что это его не волнует? Где Алмаз [Атамбаев], который так говорил? Где люди Бакиева [Курманбека], который так же как и ты, так говорили? С народом надо считаться. Правду надо уметь принимать, и надо быть готовым к сотрудничеству. За 40 депутатами стоит 3 миллиона людей. А вы говорите, что не будете с ними считаться», — сказал лидер «Ата Мекен». Спустя несколько дней спор Текебаева и Байсалова продолжился — теперь они раскритиковали друг друга в видеообращениях. «Партийная коррупция началась с вас» Байсалов в обращении на своей странице в фейсбуке заявил, что нынешняя ситуация с миграцией молодежи в другие страны, плохое образование и отсутствие заводов — это результат работы Текебаева. «Все кыргызстанцы вам верили. Все было в ваших руках. И что? Партийная коррупция началась с вас. Из вашей фракции рядом с вами осталась одна лишь [депутат] Наталья Никитенко. Желаю вам удачи. Вы занимаете почетное место у кыргызов, у меня. Но не надо вести себя так, будто кроме вас о Кыргызстане никто не заботится. Есть мы, и мы вышли. Мы берем работу в свои руки, чтобы пришел новый век. Хватит быть тем, кто не насыщается битвой», — заявил Байсалов. Байсалов также заявил Текебаеву, что во время революции 2010 года «более 70 молодых ребят отдали жизнь, поверив в вас». Раскритиковал он и политику подбора сотрудников «Вот вы жаловались, что такой-то депутат принял сторону Садыра Жапарова. Почему тогда вносите таких, как он, в список? Зачем берете в ряды фракции?» — сказал он. «Переходил из рук в руки» Текебаев в ответ в своем обращении напомнил, что в рядах «Ата Мекена» были многие бывшие и нынешние политики, в том числе Байсалов. «Раньше ты тоже был в нашей партии, а потом перешел к Сооронбаю Жээнбекову. Переходя из рук в руки, сегодня ты на стороне нынешней власти. Хочу сказать, что в нашей партии и сегодня много людей, и мы сегодня в оппозиции. Конечно, сейчас люди не стоят в очереди в нашу партию, как в 2010 году. Людей стало меньше, потому что меня и сажали в тюрьму, и преследовали. Есть и те, кто не здороваются и избегают встреч. А есть те, кто остается даже в тяжелые времена», — сказал политик. Обращение Текебаева опубликовал на своей странице в фейсбуке Эрлан Бекчороев, член партии «Туран». «Туран» присоединилась к «Ата Мекен» перед предстоящими выборами в парламент.

