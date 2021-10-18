Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов в эфире программы «Ала-Тоо 24» 17 октября рассказал о планах властей.

Он заявил, что в Кыргызстане не было настоящей парламентской демократии. Кроме того, он рассказал о различиях между нынешним кабмином и прошлыми правительствами.

«Не настоящая парламентская демократия»

По мнению Байсалова, с 2010 года после апрельской революции, когда страна стала парламентско-президентской республикой, «в Жогорку Кенеше было 120 президентов, пять лидеров фракций […], которые буквально делили страну на куски, раздавали министерства, как устуканы на тое».

«Все правительство бегало за этими депутатами, удовлетворяя их амбиции — по кадрам, по финансам […] Лишь бы депутат на сессии не сказал, лишь бы меня там не отругал. Никто не работал на народ. Мы видим результаты этого правления: мы оказались на последних позициях в мире», — сказал он.

Замглавы кабмина добавил, что именно поэтому зимой 2021 года «народ с воодушевлением» воспринял конституционную реформу, предложенную президентом Садыром Жапаровым, и «решительно проголосовал за отказ от провалившейся, псевдо-ложнопарламентской демократии».

Здание парламента. Фото: КНИА «Кабар»

«Парламентская демократия — та, которая есть, которая активна и которая модель для всего мира — она существует в английском парламенте. Её я увидел, ознакомился и могу сказать вам, что она абсолютно отличается от того, что нам здесь предложили некоторые товарищи. Она провалилась [парламентская демократия] сама и просто отбросило назад развитие нашего государства. А самое главное, она заставила всю власть, правительство работать на удовлетворение кучки депутатов и лидеров фракций, которые, прикрываясь именем народа, обслуживали свои собственные интересы и занимались партийной коррупцией», — считает он.

Каким будет новый кабмин?

По словам Байсалова, новый состав кабмина в отличии от прошлых правительств будет «народным».

«Оно [правительство, кабмин] работает на исполнение планов и программы главы государства, и обслуживает интересы напрямую народа, а не кучки фракций и депутатов. Они [депутаты] будут продолжать в парламенте […] выполнять конституционные обязательства по принятию законов, по высказыванию какой-то критики […] Этого никто не отменял. Речь идёт лишь о том, что мы коренным образом отказались от предыдущей коррупционной системы», — заявил он.

По мнению Байсалова, предыдущий глава кабмина Улугбек Марипов не оправдал возложенное доверие президента Жапарова. Он считает, что правительство Марипова не выдержало темп и ожидания главы государства.

«Президент Жапаров не хочет каких-то излишних многодумий. Он хочет решительности и быстроты, хочет прорывного развития», — сказал он.

Байсалов заверил, что новый кабмин будет принимать решения в «течение нескольких дней», а не годами, как было раньше.

Новый состав кабмина во главе с Акылбеком Жапаровым. Фото / пресс-служба парламента

По его мнению, в госструктурах проблема не в бюрократии, а в том, что все боятся ответственности за принятие каких-то решений. Нынешний кабмин, по его словам, не будет бояться принимать ответственные решения.

«Решения будут приниматься, как правильные, так и неправильные. Неправильных решений не надо боятся, они будут. Во всех языках мира есть пословица: “ну бывает”. В Англии, например, ошибаются просто на миллиарды […] Самое главное решение должны приниматься, должна быть задана динамика […] Поэтому амбиции заданы, команда сформирована, программа ясна и приступаем к работе очень уверенно», — сказал замглавы кабмина.

Он добавил, что власти не обещают быстрых результатов и попросил дать время кабмину «хотя бы 3 или 6 месяцев» на первые результаты.

13 октября депутаты парламента утвердили новый состав и структуру кабмина, который предложил президент. Кабмин возглавил прежний министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

Эдиль Байсалов, который до этого был послом Кыргызстана в Великобритании, в новом кабмине занял пост замглавы. Он будет курировать социальный блок. При этом, большинство членов нового кабмина — это те же чиновники, которые были на эти должностях до этого.

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