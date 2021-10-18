Бактияр Алиев. Фото: Facebook Б. Алиева.

У Социального фонда Кыргызстана — новый руководитель. Это Бактияр Алиев. О назначении сообщило государственное информагентство «Кабар» с отсылкой на пресс-службу Соцфонда.

Известно, что зампред кабинета министров Эдиль Байсалов уже представил нового начальника коллективу ведомства.

Кто такой Бактияр Алиев?

Бактияр Алиев — экс-глава крупнейшего в стране телерадиоходинга КТРК. До того, как его кандидатуру в декабре 2020 года одобрил Наблюдательный совет, он 11 лет занимал пост гендиректора ГП «Республиканский телерадиоцентр КТРК».

За несколько дней до назначения в Соцфонд Алиев сам подал в отставку «в связи с переходом на другую работу». Для него работа в Соцфонде уже знакома: до КТРК с 2001 по 2009 год Алиев там уже трудился.

Известно, что у Алиева два высших образования. Первое он получил по специальности «Финансы и кредит» в Ошском технологическом университете. Второе ему дал Кыргызский экономический университет, правда, специализация не известна. Зато известно, что Алиеву присуждена ученая степень кандидата экономических наук.