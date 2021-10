Бактияр Алиев. Фото: Facebook Б. Алиева. У Социального фонда Кыргызстана — новый руководитель. Это Бактияр Алиев. О назначении сообщило государственное информагентство «Кабар» с отсылкой на пресс-службу Соцфонда. Известно, что зампред кабинета министров Эдиль Байсалов уже представил нового начальника коллективу ведомства. Кто такой Бактияр Алиев? Бактияр Алиев — экс-глава крупнейшего в стране телерадиоходинга КТРК. До того, как его кандидатуру в декабре 2020 года одобрил Наблюдательный совет, он 11 лет занимал пост гендиректора ГП «Республиканский телерадиоцентр КТРК». За несколько дней до назначения в Соцфонд Алиев сам подал в отставку «в связи с переходом на другую работу». Для него работа в Соцфонде уже знакома: до КТРК с 2001 по 2009 год Алиев там уже трудился. Известно, что у Алиева два высших образования. Первое он получил по специальности «Финансы и кредит» в Ошском технологическом университете. Второе ему дал Кыргызский экономический университет, правда, специализация не известна. Зато известно, что Алиеву присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!