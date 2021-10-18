Акылбек Жапаров во время визита на КПП «Торугарт». Фото: gov. kg

Глава кабмина Акылбек Жапаров посетил в Нарынской области не только угольное месторождение Кара-Кече, но и КПП «Торугарт» на границе с Китаем.

По информации пресс-службы кабмина, Акылбек Жапаров «ознакомился с работой контейнерного крана “Фантузи”, отметив, что отныне погрузка будет осуществляться на КПП “Торугарт”, а не в районе “Арка”». Также он «подчеркнул, что в будущем количество грузовиков будет увеличено».

Так же Жапаров — глава кабмина поручил «улучшить инфраструктуру» этого КПП и проинспектировал дезинфекционный барьер на нем и близлежащую воинскую часть.

Чем важен КПП «Торугарт»?

КПП «Торугарт» — один из двух КПП на границе Кыргызстана и Китая. Фото: president.kg

Международный КПП «Торугарт» — один из двух КПП на границе Кыргызстана и Китая. Все грузы, товары и материалы, которые проезжают через него, проходят пограничный, таможенный, транспортный, медицинский, санитарно-карантинный, ветеринарный и фитосанитарный контроль.

После того, как Кыргызстан вошел в ЕАЭС, в рамках реализации дорожной карты по вступлению в это объединение Россия выделила республике $127 млн на модернизацию «Торугарта» и еще 13 пунктов пропуска.

Модернизация КПП должна была помочь бороться с ввозом контрабанды в Кыргызстан и в ЕАЭС в целом. Фото: president.kg

К ноябрю 2019 года правительство Кыргызстана заявило о том, что работы по модернизации на границе с Китаем почти завершили.

Но на практике этого так и не было сделано. А с 23 января 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса были закрыты и КПП «Торугарт», и второй кыргызско-китайский КПП «Иркештам». Тогда Кыргызстан полностью остановил воздушное и автомобильное сообщение.

«Иркештам» частично возобновил работу 15 апреля по просьбе Кыргызстана. «Торугарт» же открыли 8 июня, потом из-за обострения эпидемиологической ситуации его закрыли до сентября.

По данным МИД, КПП «Торугарт» начал работать с 8 сентября. Но из-за пандемии коронавируса строгие ограничения на проезд через КПП продолжали действовать, и многие предприниматели Кыргызстана оказались в тяжелой ситуации.

Пограничники на КПП «Торугарт». Фото: president.kg

Так, Ассоциация рынков Кыргызстана заявляла, что предприниматели республики от сельхозпроизводителей до торговцев несут огромные убытки из-за того, что фуры с товарами скапливаются на границе и их пропускают очень медленно.

А предприниматели рынка «Дордой» собирались 2 ноября у Дома правительства и требовали, чтобы власти решили проблемы с пропуском товаров из Китая. Потому что многие из них находились уже на грани банкротства.

После этого кыргызская сторона неоднократно обращалась к китайской стороне с просьбой увеличить поток грузовиков. С начала декабря 2020 года Китай согласился увеличить количество рабочих часов с 8 до 12 на КПП «Иркештам» и «Торугарт», а также перевести их на ежедневный режим работы, включая выходные дни. Но до сих пор товары и грузы можно ввозить только с китайской стороны.

Сейчас «Торугарт» продолжают модернизировать для того, чтобы он соответствовал нормам ЕАЭС, и чтобы все грузы проходили через него прозрачно и без коррупции на таможне. В середине июня 2021 года этот КПП посетил и проинспектировал работы лично президент Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров на КПП «Торугарт». Фото: president.kg

Ему показали, как грузы из Поднебесной проходят дезинфекцию, как их проверяют на радиацию и с помощью автоматизированного инспекторско-досмотрового комплекса сканируют на контрабанду.

Грузовик проходит КПП «Торугарт». Фото: president.kg

Все данные о проходящем на кыргызскую территорию грузе и транспортном средстве вносятся в особую базу и хранятся там 10 лет.

Президента заверили, что к концу 2022 года работы завершат и КПП «Торугарт» будет соответствовать всем нормам ЕАЭС.