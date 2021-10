Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 17 октября сообщила, что депутат от фракции «Республика-Ата Журт» Пархат Тулендыбаев сдал свой мандат. По информации ЦИК, он сделал это добровольно. Центризбирком, согласно поданному заявлению, признал удостоверение депутата Тулендыбаев недействительным. Тулендыбаев за время своего депутатства запомнился общественности после репортажа телеканала «Апрель», сделанного в сентябре 2018 года. В репортаже журналисты проводили опрос парламентариев на знание государственного гимна. В ролике Тулендыбаев исполнил гимн спутал слова и забыл несколько строчек. После этого репортажа депутата раскритиковали за плохое исполнение гимна. Позже Тулендыбаев принес извинения. В сообщении с извинениями депутата говорилось, что незнание гимна страны «является неприемлемым для любого кыргызстанца, в особенности для депутата парламента». Вакантный мандат депутата в партии «Республика — Ата Журт» получил Алайбек Алымбаев, который шел следующим по списку партии. Алайбек Алымбаев. Фото: Пресс-служба ЦИК Алымбаев упоминался в расследовании издания Factcheck.kg, посвященное новорожденной партии «Биздин Кыргызстан». Тогда журналисты обнаружил, что Алымбаев является главой партии «Биздин Кыргызстан». Они также выяснили, что партия косвенно связана с двумя политобъединениями постарше — «Мекеним Кыргызстан» и «Ыйман Нуру».

