Что случилось?

Отдел охраны Ленинского района Бишкека главного управления государственной специальной службы охраны МВД 15 октября объявил тендер на портале госзакупок на закупку 10 тысяч литров бензина марки АИ-92 за 2 млрд 840 млн сомов. То есть один литр бензина хотели закупить за 284 тысячи сомов.

Это ошибка

Но в отделе охраны тендер на такую внушительную сумму назвали ошибкой, и сообщили, что «в конце случайно добавили лишние нули».

По словам старшего инспектора отдела Курала Баймырзаева, в опечатке виноват портал госзакупок.

«Через час после публикации мы внесли правки в информацию, но на портале госзакупок цифра так и не изменилась. Мы планируем закупить 10 литров бензина АИ-92 по цене 58,5 сомов за литр, итого — 585 тысяч сомов […] В наших планах нет таких денег, да и портал не должен был пропускать такие цифры. В конце случайно добавили лишние нули. До объявления тендера мы проводили мониторинг. 10 тонн планировали купить за 585 тысяч сомов», — рассказал он Economist.kg.

Тендер на боорсоки

Чиновники объявляют тендеры на внушительные суммы из-за ошибок в этом году уже не в первый раз. Летом мэрия Оша объявила тендер на покупку самс, боорсоков, пирогов для торжественного мероприятия в честь открытия инновационного центра для молодежи на 312 тысяч сомов.

Тогда такую внушительную сумму в муниципалитете также объяснили лишними нулями, проигнорировав тот факт, что суммы разные.

«Мы объявляли тендер на 35 тысяч сомов. Но на портале по ошибке было указано 350 тысяч. Там нули, запятые лишние. Мы еще не перевели деньги компании-победителю. Теперь аннулируем этот тендер и проведем заново», — сказал Иззатбек Берхмаматов, председатель комитета по делам молодежи мэрии Оша.