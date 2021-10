Пресс-служба Госкомитета национальной безопасности 17 октября сообщила подробности задержания Эркинбека Салымбекова, подозреваемого в коррупции. По версии следствия, Салымбекова задержали в рамках расследования по трансграничной организованной преступной группе в сфере экспорта сельхозпродукции. В ГКНБ отметили, что группа компаний создавала барьеры для вывоза сельхозпродукции за пределы страны. «В результате сельхозпроизводители вынуждены выплачивать крупные суммы денежных средств должностным лицам и логистическим компаниям для беспрепятственного перемещения продукции в страны ЕАЭС», — сообщили в ГКНБ. Также по информации Госкомитета, эти компании были в сговоре с чиновниками минсельхоза, в том числе с Салымбековым. Расследование по делу продолжается. Задержание Салымбекова Информация по тому, в какой день Салымбеков был задержан сотрудниками ГКНБ разная. По данным издания Kaktus.media, его задержали еще 12 октября и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Но информагентство AKIpress пишет, что задержание было 13 октября. Позже 15 октября пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что бизнесмена Эркинбека Салымбекова подозревают по статье «Коррупция». Его водворили в СИЗО ГКНБ до 6 декабря 2021 года. Семье Салымбековых принадлежит рынок «Дордой» и ряд других крупных бизнесов в различных отраслях по всей стране. Главным лицом этой семьи является Аскар Салымбеков. Он основатель и лидер партии «Эмгек». Партия летом 2021 года прошла в Бишкекский горкенеш. Она получила наибольшее количество мандатов в горкенеше — 11. Эркинбек Салымбеков по данным минюста, является учредителем и руководителем ряда компаний, включая «ОсОО Дордой Моторс».

