Низкий темп вакцинации грозит экономике Кыргызстана долгим восстановлением. Об этом в интервью Kaktus.media заявил глава представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навид Хассан Накви. Навид Хасан Накви. Фото / пресс-служба кабмина Он отметил, что повсеместная вакцинация — необходимое условие для общего восстановления экономики любой страны мира. По словам Накви, оценки экономистов доказывают, что в мире на каждый миллион вакцинированных людей глобальный ВВП восстанавливается в среднем почти на $8 млрд. «Развитые страны с высоким уровнем вакцинации могут достичь доковидного уровня роста ВВП на душу населения уже к концу этого года, в то время как в развивающихся странах, где уровень вакцинации очень низкий, восстановление экономики до доковидного уровня может продлиться до 2024 года. Поэтому мы неоднократно говорим о том, что Кыргызстану следует наращивать темпы вакцинации», — сказал он. Наносите вред стране О медленных темпах вакцинации в стране и влиянии этого на экономику страны не раз говорил и президент Садыр Жапаров. 3 октября он написал пост в Facebook, где отметил, что борьба с коронавирусом не прекращается и власти выделили деньги на закупку вакцин. «В некоторых странах вакцинация проходит платно. А у нас есть люди, которые не хотят проходить бесплатную вакцинацию. Если мы как можно раньше остановим коронавирус, тогда и мировые державы откроют свои границы. Конечно, тогда подорожание [цен] бы остановилось», — заверил президент. До это Жапаров призывал вакцинироваться граждан из-за того, что лечение больных COVID-19 обходится государству в около тысячи долларов. «На бюджет нашей страны, испытывающего и без того большие нагрузки, это ложится непростой ношей […] Не получив вакцину, вы наносите вред себе, своим близким и в целом стране», — написал он 28 июля в на своей странице в Instagram. Вакцинация в Кыргызстане Вакцинация населения в Кыргызстане стартовала ещё 29 марта. Однако, активная её фаза началась лишь с 11 июля. До этого в стране попросту не было вакцин. Власти в лице кабмина и минздрава не раз обозначали сроки доставки вакцин в страну. Но поставки неоднократно откладывались из-за различных причин: от проблем с авиасообщением между странами до отсутствия самолёта для перевозки препаратов. Парламент тогда раскритиковал главу минздрава Алымкадыра Бейшеналиева и Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 из-за низкого охвата населения вакцинами. Однако даже после того, как страна получила в качестве гумпомощи и закупила сама миллионы доз вакцин против COVID-19, темпы вакцинации не увеличились. По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, если до осеннего периода ежедневно вакцины получали 15-20 тысяч человек, то сейчас — только 1-2 тысячи человек. Об этом он рассказал в эфире «Биринчи Радио» 4 октября. В Кыргызстане, по данным Республиканского штаба на 17 октября, обе дозы вакцины против COVID-19 получили свыше 686 тысяч человек. Это чуть больше 10% от 6,6 млн населения страны. Первую дозу препарата на 17 октября получили более 905 тысяч кыргызстанцев — это более 13% всего населения. Всего же кыргызские власти в рамках Национального плана по вакцинации против COVID-19 планировали привить более 2 млн человек. «Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 70% граждан, включенных в целевую группу, что составляет 2,4 млн человек», — сообщили в Республиканском штабе 5 августа. Позже стало известно, что власти намерены вакцинировать 70% граждан до 1 января 2022 года. По мнению главы минздрава, если Кыргызстан достигнет этих показателей, то избежит четвёртой волны COVID-19. Читать по теме: Глава минздрава заявил, что в Кыргызстане вакцинировались почти 30% населения. Рассказываем, почему это не так

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!