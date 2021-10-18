Комитет по международным делам парламента 18 октября утвердил кандидатуру вице-спикерки Аиды Касымалиевой на пост постоянного представителя Кыргызстана при ООН.

Отмечается, что штаб квартира представительства находится в Нью-Йорке (США).

Днем ранее — 17 октября Касымалиева на своей странице в фейсбук сообщила, что не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах 28 ноября.

«Я приняла решение не участвовать в этих парламентских выборах, но всегда готова работать и помогать нашей любимой стране и народу. Желаю успехов всем кандидатам, особенно женщинам», — написала она.

Утвердить Касымалиеву в качестве представителя Кыргызстана в ООН должен президент Садыр Жапаров.

Аида Касымалиева была избрана вице-спикером в 2018 году — она пришла вместо своей коллеги Асель Кодурановой. Сама Кодуранова заявляла, что ее отставка была проведена «с нарушениями».

На парламентских выборах 4 октября 2020 года Касымалиева участвовала от партии «Биримдик» — в списке партии она была восьмой. В действующий созыв Жогорку Кенеша Касымалиева попала по списку СДПК. Обе партии в свое время считались «провластными».

До того как попасть в парламент она проработала несколько лет журналисткой на радио «Азаттык».

Касымалиева была одной из немногих в парламенте, кто высказался против назначения на пост премьер-министра Садыра Жапарова. В своем посте 10 октября она написала, что события произошедшие после смены власти показали, что Жапаров на посту премьера станет причиной раскола в стране.

На следующий день — 11 октября — Касымалиева заявила, что избрание Садыра Жапарова и. о. премьер-министра было «незаконным процессом». Она заявила, что несмотря на ее отсутствие на заседании, ее заранее внесли в список и зарегистрировали. Лишь с третьего раза депутатам удалось утвердить Садыра Жапарова на должность премьер-министра.

Уже в декабре 2020 года Касымалиева рассказала, что после парламентских выборах она получала разные угрозы вплоть до угроз изнасилования.

Касымалиева так рассказала, что ей угрожал депутат Урмат Самаев, который баллотировался партии «Мекеним Кыргызстан». Эту партию связывали с кланом семьи Матраимовых.

«Самаев не угрожал напрямую, что “побьет или уберет”, но акты устрашения были. Если бы он и угрожал я бы не испугалась. Но депутатов-мужчин он угрозами заставлял приходить на заседание. Могу сказать, что они голосовали под давлением», — сказала Касымалиева.

Кроме Касымалиевой об угрозах в свой адрес рассказали Эльвира Сурабалдиева и Наталья Никитенко.