Журналист-расследователь Болот Темиров на своей странице в фейсбуке 18 октября сообщил, что оборудование для прослушки, которое он нашел в своем офисе, использовалось прежними владельцами совместно с камерами видеонаблюдения.

«Наши специалисты разобрали потолки, просмотрели коммуникацию. Выяснили, что оборудование не было подпитано [подключено] и использовалось прежними владельцами совместно с камерами видеонаблюдения. Но лучше перебдеть, чем недобдеть», — написал Темиров.

Скриншот страницы Болота Темирова

Темиров заявил о возможной прослушке своего офиса 16 октября. Тогда он сообщил, что кроме прослушки, они обнаружили машину, которая дежурит у их офиса с 10 утра до 16:00 часов. Также журналист рассказал, что к его другу Болоту Назарову «постоянно приезжает один и тот же водитель такси».

«”Жорго” [служба такси], непонятно почему, постоянно меняет водителя на него. То есть сперва звонит один водитель, а приезжает этот. Ну и решили пробить его номер [через приложение GetContact], и неожиданно вышел “Нурик ГКНБ” и даже “Нурлан АКС”», — сообщил он.

Кто такой Болот Темиров?

Болот Темиров — журналист-расследователь, борец с фейками и автор YouTube-канала Temirov live. До этого он работал главным редактором издания Factcheck.kg. После публикации статьи о дорогостоящих аутфитах супруги признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова на Темирова совершили нападение, а его сайт подвергся DDOS-атаке.

Темиров также работал с другим известным расследователем из «Азаттыка» Али Токтакуновым. Вместе они продолжили изучать «таможенную империю» Матраимова и его связь со спикером парламента Талантом Мамытовым.

В феврале 2021 года Темиров получил награду «Поборник борьбы с коррупцией» от Госдепартамента США. Награду Темирову вручил занимавший тогда должность посла США Дональд Лу, который отметил, что Темиров «проливает свет» на обе стороны одной медали: организованная преступность и коррупция.