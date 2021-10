Пресс-служба МЧС сообщила, что 17 октября в селе Ударник Кеминского района произошла авария со смертельным исходом. ДТП в Кеминском районе. Фото: МЧС По данным ведомства, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения погибли два человека. Еще трое подростков, по информации МЧС, получили травмы, их личности устанавливаются. «Спасатели вытащили из машины погибших и пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщили в пресс-службе.

