Пресс-служба МЧС сообщила, что 17 октября в селе Ударник Кеминского района произошла авария со смертельным исходом.

ДТП в Кеминском районе. Фото: МЧС

По данным ведомства, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения погибли два человека.

Еще трое подростков, по информации МЧС, получили травмы, их личности устанавливаются.

«Спасатели вытащили из машины погибших и пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщили в пресс-службе.