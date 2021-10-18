Пресс-служба МЧС сообщила, что 17 октября в селе Ударник Кеминского района произошла авария со смертельным исходом.
По данным ведомства, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево. В результате столкновения погибли два человека.
Еще трое подростков, по информации МЧС, получили травмы, их личности устанавливаются.
«Спасатели вытащили из машины погибших и пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщили в пресс-службе.
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