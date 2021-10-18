Пресс-служба ЦИК сообщила об отставке омбудсмена Токона Мамытова. По данным ведомства, правозащитник покинул пост, потому что идет на выборы в парламент «от одной из партий».

Ранее Мамытов говорил журналистам о том, что намерен баллотироваться от партии «Бутун Кыргызстан», в которой членствует несколько лет. После того, как партия провела съезд, стало известно, что Мамытов вошел в первую пятерку кандидатов.

Уйти с поста до начала агитации правозащитник вынужден был по новому конституционному закону «О выборах», который недавно подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно ему, все госслужащие и политические деятели, кроме президента, действующих депутатов парламента и местных кенешей должны покинуть пост, если они выдвинули свои кандидатуры на выборы в парламент. Это же должны сделать и руководители муниципальных предприятий или предприятий с долей госучастия более 30%. Эту меру приняли для того, чтобы исключить использование админресурса.



«Надо отметить, что для обеспечения свободных справедливых и чистых выборов очень важно отсутствие какого-либо влияния на волеизъявление граждан в виде административного ресурса. И тот факт, что активно идет процесс прекращения властных полномочий со стороны вышеуказанной категории руководителей свидетельствует о том, что есть понимание о необходимости обеспечения равной конкуренции для кандидатов», — отмечают в ЦИК.

Выборы в седьмой созыв Жогорку Кенеша пройдут 28 ноября 2021 года. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов. Из них только 18 мест достанется женщинам. Сами депутаты будут избираться на пять лет.

Выборы в парламент будут проводиться по смешанной избирательной системе. 54 парламентария выберут по пропорциональной системе по единому избирательному округу. Еще 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Уже известно, что по одномандатным округам намерен баллотироваться 381 человек. Только 31 из них — женщины. Также для участия в выборах, по данным ЦИК, предоставили свои списки кандидатов 23 политические партии.