Глава кабинета министров Акылбек Жапаров признал, что «подготовка к отопительному сезону в этом году началась с опозданием». Об этом он заявил 18 октября во время поездки на угольное месторождение «Кара-Кече» в Нарынской области.

По словам Жапарова, больше таких опозданий не должно быть.

«В случае провала ответственные понесут наказание. На сегодня в оперативном порядке должны быть решены инфраструктурные вопросы на [угольном карьере] “Кара-Кече”», — сказал Жапаров.

На совещании с чиновниками, местными властями и компаниями, добывающими уголь, глава кабмина указал, что в первую очередь нужно обеспечить углем население, социальные объекты и предприятия энергосектора.

Ранее 12 октября кабинет министров ввел в Кыргызстане временное госрегулирование цен на уголь. Меры будут действовать 90 дней с установлением максимальной цены.

Цены на уголь

Занимается регулированием Госантимонополия. Агентство установило цену от 1 250 сомов до 1 330 сомов за одну тонну угля. В кабмине отметили, что такое решение принято, чтобы не допустить роста цен на уголь в осенне-зимний период.

Кроме этого, в Госантимонополии отметили, что оптово-отпускные цены для 21 добывающего уголь предприятия на карьерах Кара-Кече, оставили на прошлогоднем уровне. В 2020 году они тоже составляли от 1 250 сомов до 1 330 сомов за тонну угля.

По данным ведомства, рост цен на уголь вызван рядом причин: сезонным фактором, превышением спроса над предложением и доставкой топлива до точек реализации населению. Кроме того, в агентстве не исключают, что сами реализаторы также могут пользоваться ситуацией и увеличивать цены.