Пресс-служба МВД 18 октября сообщила, что милиция задержала в Бишкеке фуру, в которой нашли 10 килограмм наркотика «метамфетамин».

В ведомстве отметили, что запрещенное вещество удалось найти во время спецоперации по борьбе с международной наркогруппировкой. Фуру с наркотиками нашли на территории таможенного терминала в Бишкеке.

Муляжи яблок с наркотиками. Фото: МВД Муляжи яблок с наркотиками. Фото: МВД Задержанный водитель фуры. Фото: МВД

По информации МВД, фура ехала по маршруту Иран — Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Кыргызстан.

«В некоторых ящиках с яблоками обнаружены и изъяты 147 яблок, изготовленных из пенопласта, внутри которых имелись полиэтиленовые пакеты, содержащие в себе вещества белого цвета», — сообщили в МВД.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта». Водитель фуры оказался гражданин Узбекистана, которого задержали.

По предварительным данным МВД, стоимость изъятых наркотиков составила $531 тысячу. Расследование по делу продолжается.