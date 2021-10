Замглавы кабмина — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев — провёл совещание с межведомственной комиссией и обсудил ситуацию в сфере лекарственного обеспечения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина 18 октября. Камчыбек Ташиев. Фото / пресс-служба кабмина В совещании приняли участие руководители госорганов и представители фармбизнеса. По данным пресс-службы, в итоге приняли решение «пересмотреть подходы к формированию рыночной стоимости медицинских препаратов, в части снижения цен на жизненно-важные лекарства для населения». «В целях выработки действенных мер по недопущению спекуляций с ценообразованием на жизненно-важные лекарственные средства руководителям государственных органов даны конкретные поручения с контрольными сроками исполнения», — сообщили в кабмине. Однако в пресс-службе не уточнили, какие «конкретные поручения» были даны и каким госорганам. Госрегулирование цен на лекарства О том, что в Кыргызстане введут госрегулирование цен на лекарства, говорят не впервые. В марте этого года тогдашний первый вице-премьер-министр Артём Новиков встретился с представителями фармацевтических компаний и обсудил такую возможность. В кабмине тогда сообщали, что представители фармкомпаний в целом поддержали идею о регулировании цен. Но они тогда отметили, что это следует сделать постепенно: в стране «маленький рынок, и он не готов к полноценному ведению госрегулирования». Позже, 11 октября, в Департаменте лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве обновили перечень лекарств, которые подпадают под госрегулирование оптовых и розничных цен. Всего в этот список вошли 42 препарата, такие как азитромицин, дексаметазон, диклофенак, парацетамол и другие. Фарммафия В конце сентября Ташиев заявил о выявлении «фармацевтической мафии» в Кыргызстане. По его словам, в сговоре с фармкомпаниями действовали некоторые кыргызские чиновники и врачи. После этого ГКНБ выявил группу фармкомпаний, которые импортировали в страну лекарства и продавали их по «чрезмерно завышенной стоимости». По версии следствия, фармкомпании это делали «при покровительстве отдельных должностных лиц». По этому делу сотрудники спецслужба задержала одного из руководителей одной из фармкомпаний по подозрению в коррупции. Его водворили в СИЗО ГКНБ. «Сотрудники Департамента лекарственного обеспечения, пользуясь своим положением, сосут кровь с граждан. Вместо того чтобы снижать цены, взятки берут с фармкомпаний, устанавливают более высокую цену. Мы уже взяли этот вопрос на контроль. В СИЗО двое сидят. Но это не предел. Есть и те, кто сидят в руководстве Минздрава, и до них доберемся. У ряда депутатов и бывших депутатов есть фармкомпании. Бывший министр Космосбек Чолпонбаев и его сестренка тоже к фарм-мафии имеют отношение, повысили ее до уровня министерства», — сказал Ташиев на заседании парламента 13 октября. Тогда он заявил, что к концу октября цены на лекарства в стране резко снизятся. Позже в Госкомитете сообщили о задержании родственника одного из экс-министров здравоохранения по подозрению в лоббировании интересов фармацевтических компаний. Ряд СМИ, ссылаясь на свои источники сообщил, что это родственник экс-главы минздрава Космосбека Чолпонбаева.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!