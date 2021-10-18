Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 636 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 68 человек.

Бишкек – 54;

Чуйская область – 2;

Таласская область – 1;

Иссык-Кульская область – 9;

Джалал-Абадская область – 2.

В Оше, Ошской, Нарынской и Баткенской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 179 913 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 45 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 174 692 человека.

По данным штаба, на 18 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 542 пациента. Еще 539 человек лечатся амбулаторно.