Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 636 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 68 человек.
- Бишкек – 54;
- Чуйская область – 2;
- Таласская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 9;
- Джалал-Абадская область – 2.
В Оше, Ошской, Нарынской и Баткенской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 179 913 случаев заражения коронавирусом.
Штаб также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больницы 45 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 174 692 человека.
По данным штаба, на 18 октября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 542 пациента. Еще 539 человек лечатся амбулаторно.