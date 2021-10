В пресс-службе Верховного суд сообщили журналисту «Клоопа», что суд снова рассмотрит обвинения в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Как пояснили в суде, решение принято по прошению Генпрокуратуры от 12 октября «по вновь открывшимся обстоятельствам». «Постановление Верховного суда [об отмене обвинительных приговоров] от 30 ноября 2020 года было отменено и данное дело направлено на новое рассмотрение в кассационном порядке», — сообщили в суде. Что это значит? Своим новым постановлением Верховный суд отменил собственное решение, которое принял 30 ноября 2020 года. Тогда суд отменил обвинительные приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, и отправил дело на новое рассмотрение в райсуд. Эти инстанции признали Атамбаева виновным в коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорили бывшего президента к 11 годам лишения свободы. Как пояснил адвокат Атамбаева Замир Жоошев журналисту «Клоопа», отмена постановления Верховного суда означает, что вступивший в силу обвинительный приговор Первомайского райсуда столицы вновь действует. Жоошев рассказал, что 30 ноября 2020 года Верховный суд отменил обвинительные приговоры, потому что Алмазбеку Атамбаеву не дали выступить с последним словом. Тогда прокурор возразил, что Атамбаев «сам не хотел участвовать в суде», но судебная коллегия встала на сторону защиты. «Теперь прокуратура повторяет те же самые доводы, и на этот раз судебная коллегия соглашается и отменяет свое же постановление», — сказал Жоошев. Другой адвокат бывшего президента Сергей Слесарев заявил, что теперь Верховный суд будет рассматривать прошение прокуроров об усилении наказания. Атамбаев и дело Батукаева Дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева возобновили весной 2019 года. Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем стало известно, что медицинский документ оказался поддельным. Расследование по этому делу стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий. МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако бывший президент проигнорировал все три вызова на встречу со следователем. Позже это стало причиной штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш близ Бишкека. После двух дней противостояния со сторонниками бывшего президента, силовики все же задержали Атамбаева. При спецоперации погиб один спецназовец, около 100 человек пострадали. Других фигурантов дела, которых обвиняли в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.

