Зампредседателя кабинета министров Эдиль Байсалов в эфире программы «Ала-Тоо 24» 17 октября рассказал про влияние соцсетей на планы нынешних властей. По его словам, новый кабмин «не будет ежеминутно оглядываться и сверять часы с пользователями соцсетей», а будет работать на долгосрочную перспективу. Байсалов заявил, что его «дело не попасть на страницы Facebook, а на страницы учебника по истории». «Демократия — это не тогда, когда по комментарию какого-то бездельника, оболтуса или неграмотного человека [что-то делалось или не делалось], как было в предыдущие годы. Вот в Facebook он что-то написал, это даже не пост […], а комментарий или фейк. Сколько правительственных программ в предыдущие годы отменялось из-за какого-то комментария: “Ой, оказывается, народ этого не хочет, ой, народ этого не понимает”», — отметил он. По его словам, во всех ведущих демократиях считается плохим тоном ориентироваться на соцсети, потому что властям необходимо работать по своей программе. При этом, замглавы кабмина заверил, что власть будет ориентироваться на общественное мнение и строить «совершенно новые отношения» с представителями гражданского общества. «Но это не тоже самое, когда сидят люди в соцсетях и считают, что они умнее членов кабмина, лучше знают, что нужно народу делать, а правительство будет дезориентировано. Больше такого не будет», — отметил Байсалов. Фейки в Кыргызстане Власти в Кыргызстане уже давно пытаются тем или иным способом регулировать соцсети, где чиновников часто критикуют. В том числе, нынешний президент Садыр Жапаров подписал закон о фейках, который якобы направлен на борьбу с ними. Садыр Жапаров. Фото: ИА 24.kg Закон предусматривает то, что люди в соцсетях должны указывать свои настоящие имена. Кроме того, если вас заподозрят в распространении ложной информации, то вам или соцсети нужно будет заблокировать такой контент. Пока точно неизвестно, как будет работать закон — несмотря на то, что он вступил в силу, пока не были ни одного прецедента блокировки так называемого ложного контента. В целом, соцсети в Кыргызстане оказывают существенное влияние на деятельность властей. Особенно это хорошо видно в период выборных процессов. Существуют даже специальные фейк-фермы, которые продвигают нужную одному или кругу лиц повестку и имитируют популярность. Услугами таких ферм в основном пользуются властьимущие. Такие фейки защищают невыносящих здравую критику чиновников комментариями с похвалой. По словам медиа-менеджера Жаннат Токтосуновой, «все политики кормят фейк-группы». Так, с начала политического кризиса в Кыргызстане после событий 5-6 октября 2020 года появились в том числе фейковые аккаунты, которые поддерживали тогда еще кандидата в премьеры Садыра Жапарова. Некоторые из них угрожали критикам политика в соцсетях. Среди фейков, поддерживающих политика были замечены в том числе аккаунты, которые на выборах в парламент агитировали за партию клана Матраимовых «Мекеним Кыргызстан». Впрочем, фейковые аккаунты и боты отстаивали интересы и прежних президентов — Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева. Читать еще: «Пожарная команда власти»: как легко создать фабрику фейков в Кыргызстане «За референдум», но против НПО и «Азаттыка». Рассказываем об активности фейков и троллей

