Следователь МВД Азамат Дуйшеналиев 19 октября на пресс-конференции сообщил подробности расследования аварии с участием кортежа президента Садыра Жапарова. По словам Дуйшеналиева, расследование по факту ДТП, произошедшего в начале июня в Иссык-Кульской области, завершено. Дело направили в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения. Он добавил, что обвинения предъявлены водителю Subaru по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение ПДД». Авария с президентским кортежем После аварии с кортежем президента глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рассказал изданию 24.kg подробности происзошедшего. По его словам, в день аварии пьяный водитель вылетел на большой скорости на встречную полосу. «Первая машина, в которой был президент, успела проехать, вторая пыталась увернуться, но не получилось, удар пришелся в заднее колесо, в результате машина перевернулась много раз. Травмы Илгиза Усубалиева [врач президента] оказались несовместимыми с жизнью», — сказал он. Затем в МВД сообщили, что УВД Иссык-Кульской области начато досудебное производство по факту аварии по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации автотранспортных средств». Однако, сын подозреваемого Эрбол Кыдыргазиев, рассказал другую версию аварии. По его словам, одна из машин кортежа президента врезалась в машину его отца, а не наоборот. «Мой отец тоже пострадал в ДТП, но он невиновен. Водитель Toyota Land Cruiser, сотрудник Девятой службы ГКНБ отстал от кортежа президента. Перед основным кортежем мой отец Конокбай Чынырбаев остановился на обочине. Когда выехал на трассу, в него врезался сотрудник “Девятки”, потому что именно он ехал по встречной полосе на большой скорости», — рассказал он 9 сентября в интервью изданию 24.kg. Кыдыргазиев добавил, что его отец в момент аварии был трезв. Кроме этого, позже в интервью изданию Kaktus.media он рассказал, что следователи, расследующие дело, относятся к его отцу предвзято. «Во время следствия мы неоднократно просили допросить свидетелей аварии, которые подтверждали, что джип из кортежа президента отстал от состава. Мой отец припарковался у обочины, впереди него тоже была машина. Когда кортеж проехал, отец начал выезжать на дорогу, в этот момент в него влетел бронированный джип. Ехавший впереди водитель не остановился и уехал, так как в машине у него была тяжелобольная жена. Но он видел, что джип отстал от кортежа», — рассказал он. По словам Кыдыргазиева, милиция также не приобщила к делу видеорегистратор, на котором есть доказательства невиновности его отца.

