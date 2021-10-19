В Бишкеке у Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева 19 октября открыли памятник медработникам, погибшим во время борьбы с пандемией коронавируса.

На открытии памятника профессор медицинских наук Рахатбек Оморов, который инициировал установку памятника, сказал, что хотел обратить внимание общества на проблемы медработников.

«Мемориал установили на аллее перед главным корпусом КГМА, поскольку большинство умерших были выпускниками этого вуза. Памятник состоит из двух фигур — врача и медсестры, которые борются за жизнь пациентов с COVID-19», — пояснил Оморов.

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По информации Минздрава, к марту 2021 года с начала пандемии COVID-19 в Кыргызстане скончались 104 медработника.

Заразившимся коронавирусом на работе медикам полагается компенсация в 150 тысяч сомов, а семьям погибших — более четырех миллионов сомов.

Но, перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при Минздраве проверяет каждый случай.

В августе 2021 года Заведующий юридическим отделом минздравсоцразвития Азамат Жумакеев сообщил, что всего ведомство получило 3 тысячи 809 заявлений на получение компенсационных выплат.

«Решение о выплате принято по 1 тысяче 127. До конца 2020 года успели выплатить 925 медикам по 200 тысяч сомов и 32 родным умерших по 1 миллиону сомов. В этом году получили оставшиеся 202 медика и одна семья», — рассказал Жумакеев.