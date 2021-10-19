Экспертиза по факту смерти 18-летнего Станислава Ситникова в аквапарке на пляже пансионата «Золотые Пески» в селе Бостери всё ещё не готова. Об этом на брифинге сообщил старший следователь Следственной службы МВД Азамат Дуйшеналиев.

«По делу гибели 18-летнего Станислава Ситникова назначен ряд экспертиз. Самая основная экспертиза — это экотехническая, результаты которой еще не готовы. После получения всех заключений будет дана юридическая оценка по данному уголовному делу», — сказал Дуйшеналиев.

Со дня гибели парня прошло уже почти 3 месяца.

Смерть Ситникова

Станислав Ситников погиб 27 июля в аквапарке. Его засосало в трубу диаметром 500 мм для перекачки воды из озера в аквапарк. Спасателям пришлось вырыть землю и разрезать трубу, чтобы вытащить тело.