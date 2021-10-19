Накануне, 18 октября, мэр Оша Алмаз Мамбетов вместе с вице-мэрами и руководителями муниципальных служб провел необычное выездное совещание. Встреча с подчиненными прошла в катании по городу в кузове грузовика, завершилась поездка на центральном городском рынке.

В пресс-службе мэрии сообщили, что Мамбетов поручил руководителям соответствующих органов и служб навести порядок на местах стихийной торговли и «рассмотреть вопрос поиска соответствующего места для торговцев с целью создания для них соответствующих условий». Все слова главы города чиновники тщательно записывали.

«Подобные выездные мероприятия будут продолжены», — отметили в пресс-службе мэрии Оша.

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