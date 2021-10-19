Серебряная призерка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова 19 октября пришла в родильным дом Бишкека на выписку тройняшек, названных в честь Олимпийских спортсменок.

Айсулу Тыныбекова на выписке тройняшек. Фото: Фейсбук Айсулуу Тыныбекова

«Сегодня для меня был особенный день, потому что я впервые попала в родильный дом и была погружена в особые чувства, разговаривая с Бермет, которая родила тройню», — написала Тыныбекова на своей странице в фейсбук.

Тройняшек назвали Айсулуу в честь Тыныбековой, Айпери в честь Айпери Медет кызы и Ай-Мээрим, в честь Мээрим Жуманазаровой.

Тыныбекова стала чемпионкой мира по борьбе в своей весовой категории на Чемпионате мира по борьбе, который прошел в Норвегии в начале октября. На том же турнире Жуманазарова также завоевала титул чемпионки в своей весовой категории. А Айпери Медет кызы завоевала бронзовую медаль.

Кроме этого Жуманазарова и Тыныбекова принимали участие в Олимпийских играх Токио 2020. Там Тыныбекова завоевала серебряную медаль, а Жуманазарова бронзу.