Серебряная призерка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по борьбе Айсулуу Тыныбекова 19 октября пришла в родильным дом Бишкека на выписку тройняшек, названных в честь Олимпийских спортсменок. Айсулу Тыныбекова на выписке тройняшек. Фото: Фейсбук Айсулуу Тыныбекова «Сегодня для меня был особенный день, потому что я впервые попала в родильный дом и была погружена в особые чувства, разговаривая с Бермет, которая родила тройню», — написала Тыныбекова на своей странице в фейсбук. Тройняшек назвали Айсулуу в честь Тыныбековой, Айпери в честь Айпери Медет кызы и Ай-Мээрим, в честь Мээрим Жуманазаровой. Тыныбекова стала чемпионкой мира по борьбе в своей весовой категории на Чемпионате мира по борьбе, который прошел в Норвегии в начале октября. На том же турнире Жуманазарова также завоевала титул чемпионки в своей весовой категории. А Айпери Медет кызы завоевала бронзовую медаль. Кроме этого Жуманазарова и Тыныбекова принимали участие в Олимпийских играх Токио 2020. Там Тыныбекова завоевала серебряную медаль, а Жуманазарова бронзу.

