Совещание в кузове. Фото: пресс-служба мэрии Оша

Накануне, 18 октября, мэр Оша Алмаз Мамбетов вместе с вице-мэрами и руководителями муниципальных служб провел необычное выездное совещание. Встреча с подчиненными прошла в катании по городу в кузове грузовика.

Пресс-служба мэрии сообщила, что глава города во время поездки проверил дисциплину общественного транспорта, состояние остановок, городских дорог и тротуаров. И там же на месте дал задания руководителям соответствующих органов.

Мэр и чиновники объезжают Ош. Фото: пресс-служба мэрии Оша

В конце совещания Мамбетов посетил центральный рынок Оша и встретился с торговцами, которые ведут торговлю по улице Райымбекова. Глава города поручил соответствующим органам привести в порядок стихийный базар, создать условия для торговцев и найти им подходящее место.

Это мероприятие вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Некоторые пользователи назвали действия мэра «пиаром», и посчитали, что «мэр мог бы проверить это все один, пройтись пешком, никому не сказав».

«Чья бы эта идея ни была, браво. Наверное, новое руководство мэрии решило привнести новое в Ош. Такими способами эта команда не встанет на путь развития», — написал один из пользователей.

Шаг Мамбетова, который его предшественники не делали, пользователи Сети раскритиковали. Фото: пресс-служба мэрии Оша

Ранее 13 октября Мамбетов провел заседание, куда были приглашены журналисты и активисты. Они раскритиковали работу мэрии и выразили недовольство тем, что в городе плохие дороги, на пешеходных переходах стерлись разметки, а тротуары вообще отсутствуют.

Мамбетов сказал, что планирует в ближайшее время провести встречу с руководством компании по этому вопросу и объявить 2022 год «Годом строительства тротуаров».