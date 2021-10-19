Внутри Сузакской районной больницы в Джалал-Абадской области. Фото: пресс-служба Института омбудсмена КР

Состояние Сузакской районной больницы в Джалал-Абадской области совсем не отвечает санитарным требованиям и требованиям безопасности общественного здравоохранения. Об этом сообщил аппарат омбудсмена по итогам посещения больницы.

По информации ведомства, сотрудники аппарата под руководством Аската Азарбекова провели мониторинг больницы в рамках проекта «Укук кербени» («Правовой караван»).

Что нашли правозащитники?

Группа специалистов обнаружила, что треть хирургического отделения, расположенного на втором этаже больницы, передана под детское отделение. Оба отделения находятся в плачевном состоянии: стены потрескались, а потолки покрылись плесенью из-за отсутствия вентиляции.

Фото: пресс-служба Института омбудсмена КР Фото: пресс-служба Института омбудсмена КР Фото: пресс-служба Института омбудсмена КР Фото: пресс-служба Института омбудсмена КР

В таком же состоянии находятся и окна. Кроме того, выявили ряд и других нарушений в условиях пребывания пациентов:

от лестницы до коридора больницы стены были грязные, потолки заплесневелые, а с крыши капала вода;

ветер проникает через щели в окнах палат — когда становится холодно, их закрывают специальной пленкой, которая не позволяет должным образом проветривать палаты;

в палатах нет санузлов, а единственная в больнице душевая закрыта — там хранятся предметы хозяйственного обихода;

на два отделения предусмотрен всего один туалет;

несмотря на то, что палаты рассчитаны всего на четыре человека, в каждой палате лежат по шесть пациентов.

Специальная группа поговорила и с пациентами. В разговоре они отметили, что самостоятельно покупают некоторые лекарства, которые должны были бесплатно выдаваться государством.

Несмотря на это, сузакцы были довольны медицинским обслуживанием и медперсоналом, и они жаловались только на плачевное состояние больницы.

Растет население, растет число больных

Главный врач больницы сказал, что как бы он ни старался, исправить ситуацию не удастся. Он объяснил это «мораторием на тендеры на проведение ремонтных работ».

По словам главврача, утверждение пациентов, что бесплатные лекарства не выдаются, верно только в некоторых случаях, «когда сорваны тендеры на поставку лекарств и перевязочных материалов».

«Здание больницы старое, было построено еще в советское время и рассчитана на гораздо меньшее население. В настоящее время население Сузакского района значительно выросло, с каждым годом растет количество больных, имеющих проблемы со здоровьем, поэтому палаты всегда переполнены», — рассказал главврач правозащитникам.

В пресс-службе минздрава сообщили «Клоопу», что на данный момент информация уточняется, и о предпринятых мерах «сообщат дополнительно».