Нурали Талипов. Фото: скриншот из видеорепортажа радио «Азаттык»

Пресс-служба ЦИК сообщила, что проверяет сигнал о возможном подкупе голосов, поступивший в оперативную группу ЦИК. Поступивший сигнал касается бизнесмена и кандидата в депутаты по №3 Кадамжайского избирательного округа в Баткене Нурали Талипова.

Талипов подарил форму учителям и ученикам школы им.Көксал Топтан села Кызыл-Булак Кадамжайского района.

«Данный факт был отправлен в Министерство внутренних дел, для проверки и дачи правовой оценки», — сообщили в ЦИК.

14 сентября на странице радио «Азаттык» в фейсбуке был опубликован репортаж о том, что предприниматель Талипов оказал помощь школе им.Көксал Топтан. Бизнесмен сказал, что «посчитал правильным стать спонсором для школы», которую он окончил.

Чуть позже, 21 сентября, Талипов объявил о своем намерении баллотироваться на парламентских выборах, а 1 октября он оплатил предвыборный взнос.

Ранее президент Садыр Жапаров выступил на заседании парламента, призвав законодателей не покупать голоса. В свою очередь, глава государства пообещал не использовать административный ресурс.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов.

Из них 54 парламентария избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.