Администрация президента подтвердила, что распространившиеся в соцсетях распоряжение кабмина о том, что ТЭЦ Бишкека частично, как и поставками угля на нее, в ближайшее время будет управлять частная компания — не фейк. Это реальный документ.



По версии структуры, распоряжение входит в ряд «эффективных мер» кабмина, которые появились на свет «в рамках реализации поручения президента Садыра Жапарова в целях искоренения коррупционных проявлений при поставках угля на ТЭЦ Бишкека».

Еще эта инициатива касается «снижения объемов вредных выбросов в атмосферу» и «содействия в решении ситуации со смогом и улучшения экологической ситуации в столице». Наконец, она предназначена «для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода 2021-2022 годов».

Почему именно эта компания?

Выбрали компанию недавно действующие сейчас глава кабмина Акылбек Жапаров и глава министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова.

«Акылбек Жапаров в бытность заместителем председателя кабинета министров, министром экономики и финансов совместно с главой Государственного комитета по экологии и климату Динарой Кутмановой посетили с рабочей поездкой Карагандинскую область Республики Казахстан, где ознакомились с деятельностью обогатительных комбинатов и действующих угольных шахт», — пояснили в администрации президента.

После этого на столичной ТЭЦ провели «опытно-промышленное сжигание 7 тысяч тонн угольного концентрата марки “КО”», которое показало «положительное влияние на экологическую ситуацию».

По итогам испытаний Научно-исследовательский институт энергетики и экономики (НИИЭЭ) при минэнергопроме дало положительное заключение на применение этого топлива на бишкекской ТЭЦ.

Что обещают сделать с помощью Hampton Resources Limited?

В администрации президента считают, что у страны таким образом «появится возможность»:

увеличить выработку электроэнергии с 1,2 млрд кВт/ч до 6,0 млрд кВт/ч в год;

снизить себестоимость электроэнергии в среднем с 3,93 сом до 1,75 сом за кВт/ч и тепла до 900-945 сом за 1 Гкал/ч тепла;

устранить ежегодные убытки ТЭЦ города Бишкек в размере 4,5 млрд сомов и обеспечить получение прибыли в размере не менее 1,1 млрд сомов в год;

привлечь инвестиции в обновление агрегатов ТЭЦ города Бишкек на высокоэффективное оборудование;

оказать содействие в решение проблемы смога, что окажет положительное влияние на экологию.

Кроме того, возможен «перевод станции на самоокупаемость и самофинансирование».

«Говоря об экономическом эффекте можно привести пример, что при сравнительном анализе с показателями непроектных углей, экономия обеспечивается на участках подготовки топлива за счет меньшего расхода билов, мельницах, дымоходах и золошлакоудаления. Тем самым будет обеспечена многократная экономия средств», — заверяют в администрации президента.

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