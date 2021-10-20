Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова рассказала Kaktus.media, что спустя полтора месяца получила ответ на свой запрос о расходовании средств госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, где живет президент Садыр Жапаров.

По словам Джакуповой, ответ составил более 90 страниц, однако в нем все же нет информации на основные вопросы юристов.

К примеру, в ответе нет списка должностных лиц, которые могут жить на территории госрезиденции. Это объясняется аргументом «для служебного пользования». Джакупова пояснила, что информация о том, кто живет в госрезиденции была открытой до 2016 года, но затем в документ внесли изменения и список людей расширился.

«Мы предлагаем администрации президента рассекретить этот список. Об этом говорят и логика, и здравый смысл. Если все знают, что президент живет в резиденции, остальным чиновникам рангом ниже нечего бояться. За счет своей подотчетности и прозрачности власть увеличит уровень доверия к себе», — сказала Джакупова.

По её словам, согласно документу, ежегодные расходы на госрезиденцию составляют 111 млн 616 тысяч сомов, однако на что именно тратятся эти средства ей не сообщили.

«Если вычесть из этой суммы средства, предусмотренные для президента [3,4 млн сомов], то остается 108 млн 187 тысяч сомов. 97% расходов госрезиденции не касаются президента. В администрации говорят, что должные лица сами оплачивают все коммунальные услуги. А куда тогда деваются остальные деньги?» — задалась вопросом глава «Адилета».

Также по словам Джакуповой, кроме средств из госбюджета, в госрезиденции проходят и неофициальные мероприятия, приносящие прибыль. В 2020 и 2021 годах там провели 38 таких мероприятий. Она отметила, что администрация главы страны должна быть открыта, так как закрытость лишь порождает слухи.

«Возникают подозрения в злоупотреблении. Нас просят затянуть пояса, а сами кайфуют за наш счет. С 2010 года содержание госрезиденции увеличивается, а страна беднеет. У них дома, машины, охрана, водители. В западных странах это считается коррупцией, как и персональные пенсии. Покажите пример населению, что вы тоже затянули пояса», — отметила она.