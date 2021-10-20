Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли коррупционную деятельность военнослужащих Госпогранслужбы.

Следствие установило, что сотрудники КПП «Достук — Автодорожный» «под покровительством отдельных руководителей погранслужбы» систематически вымогали деньги у пересекающих границу граждан, преимущественно — из Узбекистана, а также у водителей большегрузных машин.

КПП «Достук — Автодорожный». Фото: КТРК

Так по подозрению в вымогательстве 19 октября были задержаны начальник КПП «Достук-автодорожный» А.Э., начальник УПС ГКНБ по Ошской области Ч.Н., а также начальник Генштаба К.Б. Всех водворили в ИВС ГКНБ Ошской области.

«В настоящее время следствие по делу продолжается, устанавливаются другие обстоятельства и должностные лица, причастные к данным фактам», — сообщили в ГКНБ.

Погранслужба и вымогательство

Граждане Узбекистана и Таджикистана не раз жаловались на поборы на контрольно пропускных пунктах Ошской области.

Правозащитница Валентина Чупик сообщала, что с прибывающими в аэропорт Оша таджикскими гражданами силовые структуры аэропорта «обращаются очень грубо» и вымогают у них деньги. Это случилось после вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Позже узбекский блогер Исраил обратился к президенту Садыру Жапарову. Он и рассказал, что пограничники на пропускном пункте «Достук» Ошской области вымогают деньги у граждан Узбекистана. По словам блогера, пограничники требуют с каждого гражданина по 50 тысяч сум (около 400 сомов).

Погранслужба ГКНБ опровергла оба заявления.

29 сентября стало известно, что ГКНБ начал проверку 20 пограничников по подозрению в вымогательстве денег у иностранцев.