Котлы и оборудование ТЭЦ Бишкека на осенне-зимний сезон передают в распоряжение частной казахско-британской компании Hampton Resources limited.

Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовала в своем фейсбуке депутатка Наталья Никитенко. Она сообщила, что этот документ ей прислали в один из мессенджеров. При этом нигде публично об этом распоряжении не сообщалось.

Работа частной компании на стратегическом объекте Кыргызстана объясняется в распоряжении необходимостью пройти отопительный сезон «стабильно» и «реализацией конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду». Стоимость сделки неизвестна.

Фото: Facebook Н.Никитенко

Согласно документу, который датирован 18 октября 2021 года, кабмин поручает минэнергопрому заключить с Hampton Resources limited контракт. Компания будет поставлять на ТЭЦ Бишкека карагандинский уголь, а также обслуживать котлы и другое оборудование ТЭЦ.

При этом частная компания должна будет оставить цены на тепло и электричество на прежнем уровне, а еще «перевести передаваемую часть станции на самоокупаемость и самофинансирование».

Что известно об этой компании?

Hampton Resources limited, согласно сайту компании, находится в Лондоне. На сайте компании говорится, что работает она на угольном рынке с 1998 года, и имеет в соседнем Казахстане три угольные шахты — «Батыр», «Кировская» и «Западная» — и две обогатительные фабрики — «Карагандинская» и «№38».

Кроме этого, у компании есть несколько обслуживающих и вспомогательных подразделений, таких как железнодорожные вагоны, транспортные, ремонтные и сервисные предприятия. В других открытых источниках о Hampton Resources limited почти нет информации.

Hampton Resources limited пытается проникнуть в энергосистему Кыргызстана второй раз за год. В январе 2021 года тогдашний и.о. вице-премьер-министра Равшанбек Сабиров провел встречу с представителями компании. Она хотела инвестировать в энергосектор, строить мини-ТЭЦ, новую железную дорогу и взять на себя кыргызский уголь.

В правительстве тогда сообщили, что Hampton Resources limited, презентовавшая проект, является дочерней компанией казахстанской угольной компании ТОО «EXIM ARTIS», базирующейся в Караганде. А презентовал проект член совета директоров EXIM ARTIS и Hampton Resources limited Толонбек Адамкулов.

Адамкулов, по данным osoo.kg, тогда был директором ОсОО «Дас-Транс», занимающегося пассажирскими перевозками и ОсОО «ADIB MURTAZA CO.LTD» занимающегося оптовой торговлей.

На сайте EXIM ARTIS указывается, что сфера работы компании — закуп углей, переработка углей с «собственных шахт» и реализация ценных сортов угольной продукции (коксующиеся и высокоэнергетические угли) преимущественно на зарубежном и частично на внутреннем рынке Казахстана.

Примечательно, что в категории «собственных шахт» указаны шахты «Кировская» и «Западная» — те же самые, которыми владеет и Hampton Resources limited.