Улан Бакасов. Фото: super.kg

Кандидат в депутаты по Нарынскому округу №33 Чынгыз Капаров пожаловался в ЦИК, что его соперник Улан Бакасов «покупает голоса». Об этом сообщила оперативная группа ЦИК.

В заявлении Капаров рассказал, что Бакасов занимается развозом щебня в села Эмгек Талаа, Хутор, Ак-Кудук, 8 марта и Шоро. ЦИК обратилась в МВД, чтобы правоохранительные органы проверили факт нарушения и дали правовую оценку.

Представитель Бакасова Майрамбек Өмүрбаев назвал эту информацию попыткой оппонента очернить своего кандидата. Он подтвердил, что Бакасов ремонтирует некоторые дороги в Нарыне, но сейчас процесс приостановлен. Өмүрбаев добавил, что ремонт автодороги Нарын — 8 марта выполняет дорожно-эксплуатационное учреждение №8.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября и будут проводиться по смешанной избирательной системе. Новый созыв Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов.

Из них 54 парламентария избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Улан Бакасов, выборы и скандалы

Улан Бакасов — бизнесмен. Он стал широко известен тем, что во время пандемии коронавируса передал 30 кислородных концентраторов и 9 реанимобилей в Нарынскую областную больницу. Оказывал он и гуманитарную помощь местному населению.

После в 2020 году на парламентских выборах, результаты которых были аннулированы, он шел под шестым номером провластной партии «Биримдик». Тогда, поступило несколько сообщений о том, что Бакасов занимается подкупом голосов.

Перед выборами распространилось видео, где глава Чет-Нуринского айыл окмоту Азамат Мусурканов призывал местных жителей поддержать Бакасова во время голосования. Тогда Мусурканов сообщил, что Бакасов принесет наличными 200 тысяч сомов, чтобы купить комбайн. Также глава айыл окмоту отметил, что партии «Биримдик» нужно как минимум 300 голосов.

Представитель Бакасова Майрамбек Өмүрбаев назвал сказанное очернением, и заявил, что информация не соответствует действительности. По поводу видео, УВД Нарынского района было начато досудебное производство, а Бакасов написал заявление в милицию на Азамата Мусурканова, обвинив его «в оскорблении чести и достоинства». Однако милиция не спешила с расследованием этого дела.

Через некоторое время глава Мин-Кутского айыл окмоту Денисак Болот уулу публично сообщил, что сторонники Бакасова дали «300 тысяч сомов, чтобы провести питьевую воду».

«22 сентября [2020 года] ребята Улана Бакасова пришли и согласились провести чистую воду на 700 тысяч сомов, и оставили 300 тысяч сомов. Они сказали, если мы соберем 300 голосов, 700 тысяч сомов будут нашими, а за каждый недостающий голос, мы должны были вернуть по 2000 сомов. Было бы неплохо, если бы в селе была вода, но Бакасов мог провести воду в качестве благотворительности, а не подкупать голоса. Это ведь неправильно?» — задался вопросом Болот уулу.

Бакасов отреагировал на информацию и назвал ее ложью. Он так же сказал, что будет обращаться в правоохранительные органы по этому поводу. Тогда милиция начала расследование, но неизвестно, было ли оно доведено до конца или нет.