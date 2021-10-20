Депутат Дастан Бекешев на своей странице в фейсбуке рассказал, что на него поступила жалоба в Центральную избирательную комиссию, Госкомитет национальной безопасности и Генпрокуратуру.

Скриншот страницы Дастана Бекешева

По его словам, в своей жалобе, заявитель просит проверить легальность пожертвований, которые он получил от граждан для своей предвыборной кампании.

«Жалоба гражданина оформлена весьма грамотно, с подчеркиваниями и соответствующим форматированием текста. Я даже на госслужбе таких грамотных заявлений давно не встречал. Возможно, этого гражданина попросили подписать жалобу, но в любом случае я готов отстаивать свою правоту в ЦИК», — написал Бекешев.

В интервью журналисту «Клоопа» Бекешев рассказал, что он уже побывал на одном заседании рабочей группы ЦИК по этой жалобе. Депутат добавил, что рабочая группа пока не подвела итогов своей работы.

В своем телеграм-канале Бекешев также рассказал, что заявление подал кыргызстанец Акбар Бейшалиев. Однако депутат добавил, что во время встречи с рабочей группа стало известно, что Бейшалиев не подавал заявления.

«Он, возможно находится в России, делает массаж. А почему под его именем написали заявления? Дело в том, что есть человек который уже подавал на меня в суды и мы выяснили, кто за этим стоит. Все встало на свои места», — рассказал он.

По данным Бекешева, через пожертвования ему удалось собрать 3 млн сомов.

Дастан Бекешев — действующий депутат парламента, на очередные выборы в Жогорку Кенеш он выдвигается в качестве одномандатника по Октябрьскому району Бишкека.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, согласно новой Конституции. Из них только 18 мест достанется женщинам. Сами депутаты будут избираться по сроком на пять лет.

Парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 нардепов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

ЦИК 20 октября сообщила о завершении приема документов от партий для участия в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш. Всего списки кандидатов по единому избирательному округу предоставила 21 политическая партия.

Общее количество выдвинутых кандидатов составило 1 046. Женщин в этом списке лишь 36%, все остальные — мужчины.