Издание Economist.kg сообщило, что попредство президента в Баткенской области предоставило им отчет об использовании средств, перечисленных на счет полпредства области для восстановления сел, разрушенных в конце апреля 2021 во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Согласно отчету, в разрушенных селах уже построили 140 домов, из них в Лейлекском районе передали в пользование жителям 100 домов

Еще 40 домов на стадии завершения: девять в селе Ак-Сай полностью построены, 31 дом сдадут в ближайшее время. Также в строительстве домов помогли предприниматели, с их помощью построили 36 домов.

Кроме того, на открытый спецсчет поступило 119 млн 659 тысяч в виде пожертвований от граждан.

«На 72 млн 683 тысяч сомов Госстрой объявил тендер, на 52 млн 98 тысяч сомов, с согласия спецкомиссии, выполнены работы, 20 млн 584 тысячи сомов выделяют на предстоящие работы», — говорится в отчете.

Кроме строительства, средства также выделили и на лечение 16 граждан, пострадавших в конфликте, а на отдых 50 детей выделен 1 млн 799 тысяч сомов.

«Оставшиеся 65 млн 847 тысяч сомов после согласования с местными жителями и местной властью будут использованы согласно решению спецкомиссии во главе с председателем кабмина», – сообщили в полпредстве.

Распределение по районам

Средства по Лейлекскому району:

для проведения системы отопления в 140 домах Баткена и Лейлекского района заключены договора на 33 млн 813 тысяч сомов, перечислено 16 млн 906 тысяч сомов;

для обеспечения питьевой водой жителей села Максат составлены договора на 12 млн 830 тысяч сомов, перечислено 12 млн 492 тысячи сомов;

на строительство арки при въезде в село Максат заключен договор на сумму в 1 млн 798 тысяч сомов, перечислено 899 тысяч сомов;

для освещения села Максат заключен договор на 7 млн 181 тысячу сомов, перечислено 6 млн 590 тысяч 600 сомов.

Средства по Баткенскому району:

для ограждения домов в селе Таш-Тумшук заключен договор на 3 млн 699 тысяч сомов, перечислен 1 млн 849 тысяч сомов;

для реконструкции водоема «Сулууданги Ак-Сай» в селе Ак-Сай заключен договор на 1 млн 273 тысячи сомов, сумма перечислена полностью.

В отчете также говорится, что использовались и дополнительные средства для поддержки 36 семей, чьи родственники погибли во время вооруженного конфликта. Так на проведение канализации в 36 домах выделили 8 млн 681 тысячу сомов, а на ограждение этих домов 3 млн 406 тысяч сомов.

На спецсчете полпредства имеется еще 65 млн 847 тысяч сомов. Из них 20,5 млн перечислят после завершения работ. Остальные 45,2 млн сомов используют после согласования со спецкомиссией.

Ранее 27 августа село Максат в Лейлекской района посетил президент Садыр Жапаров. Тогда он приехал на открытие домов для 84 семей, пострадавших в результате конфликта.

Он во время поездки поблагодарил Турцию в восстановлении домов. При этом в мае во время поездки в область он сказал, что ни один, пострадавших гражданин не останется без поддержки государства.

На восстановление сел средства выделили и из госбюджета в размере 700 млн сомов.

Из них 500 млн сомов направили на строительство и ремонт социальных объектов (школы, детские сады, дороги), остальные 200 млн сомов — на восстановление разрушенных и сожженных жилых домов.

Приграничный конфликт

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел в конце апреля 2021 года.

В результате конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

В результате конфликта пострадала инфраструктура приграничных кыргызских сёл. Были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

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Таджикские власти сообщили, что в результате конфликта в трех сёлах Исфары были полностью разрушены 14 домов и два дома частично, также частично разрушены средняя школа в селении Овчи Калача и один жилой дом. Кроме того таджикские СМИ и МЧС были уличены в подделке данных — они выдавали фотографии разрушенных кыргызских сел за таджикские села.